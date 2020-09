Arriba a La Sexta ‘El ilusionista’, un mag que treballa per a l’FBI

Allà on la lògica no pot arribar, hi arriba la màgia. Aquesta és la premissa que hi ha darrere de la sèrie El ilusionista, que La Sexta estrena avui a les 22.30 h i que té com a protagonista Cameron Black, un mag que col·labora amb l’FBI en la resolució de crims aparentment inexplicables. De fet, l’objectiu de l’il·lusionista és que, a canvi de la seva ajuda, l’FBI netegi el nom del seu germà bessó, el Jonathan, a qui algú ha parat una trampa per fer-lo semblar responsable d’un greu accident. Jack Cutmore-Scott dona vida als dos germans en aquesta ficció que es va emetre l’any 2018 a la cadena nord-americana ABC i que va ser cancel·lada després d’una única temporada, de 13 capítols. La Sexta té previst emetre’n dos cada dimarts. Al darrere de la sèrie hi ha el prolífic productor Greg Berlanti ( Superwoman ) i també el mag i enigmista David Kwong, que anteriorment havia treballat com a assessor en pel·lícules com Ahora me ves o Descifrando enigma.