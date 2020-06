La Sexta renova 'Aruser@s'

Després d'una segona temporada amb un 10,3% de quota de pantalla, Aruser@s ha renovat amb La Sexta per a una nova entrega, que arrencarà al setembre. El programa matinal, que acaba temporada aquest divendres, es va estrenar el setembre del 2018 i des de llavors s'ha convertit en un dels espais de referència de la segona cadena d'Atresmedia. Alfons Arús, presentador de l'espai, defineix el programa com a " humorning d'actualitat" i assegura que la senya d'identitat d' Aruser@s és el to "vitalista i optimista".

Alfons Arús i el seu equip van aterrar a La Sexta després de 16 temporades a 8TV amb el programa de sobretaula Arucitys. De fet, durant la primera temporada a La Sexta, el programa d'Arús portava per nom Arusitys, una versió modificada –es va canviar la c per la s– del títol de l'espai de 8TV. L'estiu del 2019 el programa va canviar el seu nom arran d'una reclamació econòmica del canal del Grupo Godó a Atresmedia i Aruba Producciones, la productora d'Arús.