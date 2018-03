S'ha acabat la broma de Tabàrnia

260x366 'Abc' 'Abc'

Tots quatre diaris de Madrid inclouen a les seves portades fotografia de la manifestació a favor d'aquest llop amb pell d'acudit anomenat Tabàrnia. En canvi, la imatge no apareix a cap dels quatre diaris catalans. Em sembla un fet eloqüent del que és aquesta aberració de concepte polític, que podria ser una humorada interessant –posar l'independentisme davant el mirall d'algun dels seus arguments el pot ajudar a perfeccionar-los– fins al moment en què comences a veure un paio amb navalla per aquí o un parell de simpàtics tabarnesos atemoritzant una portadora de llaç groc. En tot cas, és un producte per a consum intern espanyol, capaç de publicar dades d'assistència que la geometria més elemental desmenteix, i no és l'únic problema amb els números, com veurem més endavant. "La Catalunya que se'n riu del corró separatista", diu la portada de l''Abc', amb presos polítics a la presó, la Generalitat intervinguda i un saldo de centenars de ferits durant l'1-O. El que els deia: Tabàrnia com a acudit. En canvi, 'La Razón' titula: "Tabàrnia sí que existeix, s'ha acabat la broma". Entre fatxenda, trinxeraire i amenaçador: tot molt normal.

Però jo em quedo amb l'enunciat "Barcelona, capital de Tabàrnia", que diu la portada d''El Mundo'. Segur? És un titular que negligeix el fet que Ciutadans, PSC i PP van obtenir 397.190 vots en les últimes eleccions, que són menys que els 418.466 aconseguits per les forces independentistes. Per ser que Tabàrnia se suposa que està formada per urbanites cultivats –en oposició a Tractòria, que és com anomena despectivament la Catalunya independentista aquesta plataforma de tuf neofeixista–, trobo que la seva educació en matemàtiques, per dir-ho en termes políticament correctes, necessita millorar.