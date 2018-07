Shonda Rhimes i el seu ambiciós pla per a Netflix

Shonda Rhimes va aconseguir gairebé tot el que una productora podria desitjar durant la seva trajectòria a la cadena ABC. Es va convertir no només en una de les guionistes-productores més prolífiques de l’empresa, sinó també en una magnat, com a fundadora i cap de la productora Shondaland. ABC va omplir tota la seva graella de dijous a la nit amb sèries creades o produïdes per ella, una cartera que inclou 'Anatomía de Grey', 'Scandal' i 'Cómo defender a un asesino', però Shonda Rhimes estava inquieta.

Ara, després de signar un acord per a diversos anys i de nou xifres amb Netflix, Rhimes està preparada per igualar o superar els seus èxits, aquesta vegada en l’àmbit de l’'streaming', on no existeixen les franges horàries ni les interrupcions o les restriccions de llenguatge i contingut. L'agost passat, Netflix i Rhimes van acordar un contracte que estableix un salari base de 150 milions de dòlars, que, amb els incentius, podria multiplicar els ingressos de la productora.

La notícia que un servei de 'streaming' havia arrabassat una de les millors productores a una de les principals cadenes de televisió del país va ser un terratrèmol per a Hollywood. “Va enviar un missatge a la comunitat: hi ha una nova manera de fer les coses. El valor d’un creador 'premium' s’ha multiplicat per deu”, explica Dana Walden, co-directora executiva de Fox Television Group.

Rhimes, de 48 anys, es troba entre el selecte grup de productors televisius que han ajudat, a través dels seus treballs, a definir un moment cultural. Als 80 va ser Steven Bochco amb 'Canción triste de Hill Street' i 'La ley de Los Ángeles'. Després David E. Kelley amb 'Ally McBeal' i 'The Practice'. Rhimes ha deixat la seva empremta en els últims anys de la televisió convencional. El productor i director J. J. Abrams, que coneix Rhimes des de fa anys, assegura que ella va aportar el seu caràcter distintiu a la programació. “No es pot negar que els seus personatges són sorprenents, vulnerables, ambiciosos, estan trencats i viuen situacions que són estressants o xocants”, explica. “És capaç d’explicar històries reals d’una manera que t’hi sents proper”, remarca.

El projecte ideal per a Netflix

Els dies després de signar el contracte, Rhimes estava entusiasmada amb la llibertat creativa que li havia promès Netflix, però és va trobar amb un problema: no tenia ni idea de què escriure. “No tenia gaires idees guardades al meu cap. Així que el pànic em va superar durant un temps”, confessa.

Després de flirtejar amb un projecte de ciència-ficció, va trobar un article del 'New York Magazine' sobre una jove estafadora, Anna Delvey, que va confraternitzar amb l’alta societat novaiorquesa fins que va acabar a la presó de Rikers Island. “Sabia exactament quina sèrie era. Això és un indicador molt clar”, diu Rhimes. Va comprar els drets del reportatge, de la cap de redacció del 'New York Magazine', Jessica Pressler, i va començar a escriure immediatament.

Rhimes assegura que la idea d’expandir Shondaland feia temps que li rondava pel cap. “Vam crear una marca i una audiència per a l’ABC que no tenien abans, que era un cert tipus de dona”, explica la productora. “Hi havia un tipus de sèrie Shondaland que fèiem per a l'ABC. Tinc moltes ganes d'ensenyar a tothom com és una sèrie Shondaland feta per a tot el món”, diu.

En contrast amb el productor Ryan Murphy, que va negociar amb Amazon i Fox abans de marxar a Netflix, Rhimes tenia molt clar on volia aconseguir el somni de Shondaland: Netflix. Ted Sarandos, director de continguts de Netflix, també la volia a ella: explica que més de la meitat dels 124 milions de subscriptors de la plataforma han vist algun dels programes de Shondaland disponibles al servei de 'streaming'.