‘Six dreams’ porta les interioritats del futbol a Amazon

El servei per 'streaming' d’Amazon estrena demà la seva primera producció espanyola, la docusèrie ‘Six dreams’, un relat de les interioritats de la Lliga de futbol. El projecte, produït per Mediapro, segueix la trajectòria de sis personatges destacats, de perfils diferents, del futbol espanyol durant la temporada 2017-2018. En representació de l’àmbit dels jugadors hi participen Saúl Ñíguez (Atlètic de Madrid), Iñaki Williams (Athletic Club de Bilbao) i Andrés Guardado (Real Betis Balompié), mentre que per mostrar el món dels tècnics i de les directives se seguirà Eduardo Berizzo (exentrenador del Sevilla FC), Quique Cárcel (director esportiu del Girona FC) i Amaia Gorostiza (presidenta de l'SD Eibar).

L’estrena del documental es farà a escala mundial, així que 'Six dreams' es podrà veure als més de 200 països on està disponible el servei per 'streaming' d’Amazon. D’aquesta manera, els espectadors d’arreu podran “veure la millor lliga del món des de dins i a través de sis dels seus protagonistes”, tal com va remarcar el fundador de Mediapro, Jaume Roures, en la presentació del projecte. Per la seva banda, Jay Marine, vicepresident de Prime Video Europe, va assegurar sobre els participants: “Aquestes estrelles del futbol tenen històries fascinants i úniques”. La idea de 'Six dreams' és fer un relat íntim dels bastidors del futbol i descobrir com són els protagonistes del documental tant a dins com a fora del camp.

L’estrena de 'Six dreams' s’uneix a l’oferta que Amazon dedicada a l’esport, en la qual destaca la sèrie 'All or Nothing', que el 17 d’agost estrenarà l’entrega dedicada al Manchester City de Pep Guardiola. Aquesta docusèrie, narrada per Ben Kingsley, mostrarà les claus de l’èxit de l’entrenador català i les històries dels jugadors durant la temporada 2017-2018.