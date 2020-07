Sky es retira d'Espanya, tres anys després de desembarcar

Primera víctima rellevant a Espanya de la saturació de plataformes en 'streaming'. La plataforma Sky, una de les més potents a Europa, ha decidit tancar la seva filial espanyola. El 31 d'agost s'acomiadarà dels espectadors i no cobrarà les últimes setmanes del servei, que seran gratuïtes. Hauran sigut tres anys des que va arribar aquesta oferta, propietat de Comcast.

Tot i que el tancament s'ha anunciat per al 31 d'agost, alguns dels continguts desapareixeran ja el dia 10, que és quan acabaven alguns dels acords anuals signats per la marca. Queda a l'aire saber quin destí tindran algunes de les sèries més representatives d'aquesta plataforma, un cop tanqui, com ara Patrick Melrose (un descens a l'infern de les addiccions protagonitzat per Benedict Cumberbatch) o Catalina la Grande (amb Helen Mirren). Altres títols tenien acords concorrents amb d'altres serveis, com ara Gomorra o Chernobyl, que se seguiran podent veure a través de la HBO. A banda de sèries originals i comprades, el servei es complementava amb una oferta d'onze canals en directe, entre els quals hi havia Fox, Calle 13, Comedy Central o MTV.