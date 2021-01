'Small Axe' repassa el racisme del Londres de mitjans del segle XX

Steve McQueen, director de 12 anys d'esclavitud, revisa l'historial racista de la seva ciutat de naixement, Londres, a Small Axe, una sèrie antologia que s'estrena aquest dijous a Movistar+. Estructurada en cinc capítols, la sèrie recorda fets reals que van tenir lloc entre el 1962 i el 1989 a la capital britànica i que tenen com a protagonistes la comunitat negra del Regne Unit. El repartiment compta amb John Boyega, protagonista de les tres últimes entregues de la saga Star Wars, i Letitia Wright, vista a Black Panther.

La sèrie arrenca amb un episodi titulat El Mangrove, que recrea la coneguda com la Marxa dels Manglars del 1970 i el posterior judici al qual es va sotmetre a nou activistes que van ser detinguts per protestar per la violència policial contra la comunitat negra de Notting Hill. Aquest capítol, juntament amb el segon, Lovers Rock, es va presentar a la secció oficial del Festival de Canes. Small Axe serà d'emissió setmanal i cada nou episodi s'estrenarà els dijous fins al 4 de febrer, quan es podrà veure l'últim capítol, Educación.