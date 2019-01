Sobre l'obligació legal de mostrar les dues cares d'un conflicte

260x366 Ronald Reagan / ARA Ronald Reagan / ARA

A la irregular (però instructiva i distreta) pel·lícula ‘El vicio del poder’ se’ns informa que Ronald Reagan va deposar l’anomenada 'fairness doctrine', que, en essència, obligava les televisions a presentar totes les opinions en discòrdia sobre un mateix tema. I com això va obrir les portes a Fox News i a altres mitjans que han afavorit l’extrema polarització dels Estats Units –creant escola per a mig món, aparentment– a còpia d’informacions esbiaixades. La tesi prové d’un mem d’internet creat per K. Scott Schaeffer.

Però una qüestió tècnica no menor desmunta en realitat aquesta afirmació. La 'fairness doctrine' afectava les emissores que emetien per l’espai radioelèctric públic, com ara l’NBC o la CBS. En canvi, Fox News va néixer directament com una oferta de televisió per cable. Com que en aquest sistema no hi havia les limitacions de freqüències típiques de la distribució per ones, no es patia per possibles discriminacions. Si hi havia espai per a centenars d’emissores, segur que hi hauria pluralitat informativa, raonaven. Amb grans dosis d’ingenuïtat, podem afegir ara. En tot cas, i malgrat la imprecisió, la pel·lícula sí que mostra algunes manipulacions periodístiques l’ona de les quals va arribar a les nostres platges. Com quan els republicans pensen com poden convèncer la gent perquè voti en un sentit que afavoreixi només la minoria molt rica, que està a favor de suprimir l’impost de successions. És en aquella època que fan proves amb grups de persones i s’adonen que si li canvien el nom a “impost de la mort”, resulta molt més antipàtic, encara que estigui pensat per als pocs que poden deixar més de dos milions de dòlars de patrimoni. Ben aviat els mitjans afins o lligats comencen a popularitzar el terme. Que fins i tot vaig veure reproduït en diaris catalans, en fantàstica apropiació.