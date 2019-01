Sobretot, no en diguis ultradreta

260x366 el mundo 02/01/2019 el mundo 02/01/2019

Bolsonaro és qualificat sense embuts d'ultradretà a les portades d''El País', 'La Vanguardia' i l'ARA. A la d''El Mundo', en canvi, és només un "populista". Al costat, una enquesta ens informa que "la irrupció de Vox dona una àmplia majoria al centredreta". Els mateixos que titllaven Podem d'esquerra extrema, ara situen Vox (i Casado!, i Rivera!) en el centredreta: tot molt normal. I els mateixos que veuen paral·lelismes entre l'independentisme i els nazis, l'ETA, la lepra o la pinya a la pizza... no tracen ara cap relació entre el nou president brasiler i el partit d'Abascal, tots dos agermanats –per exemple– en les seves crítiques a les anomenades lleis de gènere.

"El centredreta", tenen l'estómac d'escriure. La semàntica, a ple gas per construir virtualment realitats amb l'esperança que acabin prenent cos. La consigna és clara: estalviar-li al partit les etiquetes de racista, xenòfob o masclista. I també vendre la idea que els tres partits formen un bloc natural, de manera que així es lubriquen futures aliances que calguin fer per evacuar Sánchez de la Moncloa. Però, sobretot, donar carta de realitat al que, de moment, només és anhel camuflat d'estudi sociològic. Només cal veure que el titular està formulat d'una manera que el fa perfectament vàlid per a l'endemà d'unes eleccions. Enlloc s'explicita que es tracta d'una enquesta. Era ben fàcil posar el verb en condicional: "donaria". I ja és generós, perquè rere aquest condicional hi hauria, elidit, el sintagma "si se celebressin avui les eleccions, segons l'enquesta que hem dissenyat amb preguntes que condicionen la resposta i cuinant després els resultats perquè acabi reflectint el que ara vostès llegeixen". El Matrix demoscòpic va funcionar a mitges amb Cs: li pronosticaven entre el 20% i el 25% i es va quedar en el 14%. ¿Passarà el mateix amb la ultradreta de Vox?