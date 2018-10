Sofía Vergara i Jim Parsons, els més ben pagats de la televisió

Per setè any consecutiu, Sofía Vergara és l'actriu més ben pagada de la televisió, segons la llista anual publicada per la revista 'Forbes'. La colombiana, que és una de les protagonistes de 'Modern family', ha ingressat en els últims dotze mesos 42,5 milions de dòlars bruts, l'equivalent a més de 37 milions d'euros. Vergara supera en ingressos Jim Parsons ('The big bang theory'), el més ben pagat en categoria masculina amb un ingressos de 26,5 milions de dòlars bruts (més de 23 milions d'euros).

Segons especifica 'Forbes', la meitat dels ingressos de Vergara provenen del seu sou a 'Modern family', mentre que l'altra meitat està directament vinculada a contractes de patrocini amb diverses marques. En canvi, en el cas de la segona classificada, Kaley Cuoco, de 'The big bang theory', el 95% dels seus ingressos –24,5 milions de dòlars (21,5 milions d'euros)– sí que són fruit del seu sou a la comèdia de situació, que ascendeix fins a 900.000 dòlars (791.500 euros) per episodi.

Els companys de Couco a 'The big bang theory' copen la categoria masculina. A banda de Parsons, en segona posició hi apareix Johnny Galecki, que interpreta el Leonard, que guanya 25 milions de dòlars (22 milions d'euros). En tercer i quart lloc empaten els dos altres protagonistes masculins de la sèrie, Kunal Nayyar i Simon Helberg, amb 23,5 milions de dòlars (20,6 milions d'euros). Tot i que tots quatre reben el mateix sou per participar a la sèrie, tenen ingressos addicionals gràcies a altres fonts: Galecki, per exemple, és productor executiu de l''spin-off' de 'The big bang theory', 'El joven Sheldon'.

Els protagonistes de 'The big bang theory' podrien desaparèixer de la llista a partir de l'any vinent, ja que la sèrie està emetent la que serà la seva última temporada.