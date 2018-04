Spielberg estudiarà per què odiem en una sèrie documental

Why we hate és el títol de treball d’una sèrie documental que es proposa, com diu el títol, examinar el sentiment de l’odi. Darrere del projecte, com a productor, hi ha Steven Spielberg, que ha unit esforços amb el multipremiat director de documentals Alex Gibney ( Client 9: the rise and fall of Eliot Spitzer, Taxi to the dark side, aquest últim guanyador d’un Oscar).

“Arribar a l’arrel de la condició humana és una cosa que trobo no només fascinant, sinó absolutament necessària per entendre qui som”, va explicar Spielberg a Variety, que revelava en exclusiva aquest nou projecte televisiu. “Aprofundim en successos històrics i moderns on hi ha odi. Viatgem per tot el món per descobrir el seu misteri en els altres i en nosaltres mateixos”. El documental se situa a mig camí entre la psicologia, la neurociència, la sociologia i la història.

“L’odi és al nostre ADN -reblava Gibney-. Si comencem a entendre això, començarem també a arribar al punt a partir del qual podem aspirar a vèncer aquest odi”. La sèrie s’ha venut a la cadena Discovery Channel. L’estrena, però, no arribarà fins a l’any 2019.