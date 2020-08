Starzplay estrena 'White house farm murders', una sèrie sobre un dels crims múltiples més sonats del Regne Unit

La història d’un dels crims més tràgics al Regne Unit de les últimes dècades arriba a la televisió: Starzplay estrena aquest dijous White house farm murders, basat en l’assassinat de cinc membres de tres generacions d’una família en una fatídica nit d’agost del 1985: Sheila Caffell, els seus fills bessons Daniel i Nicholas i els seus pares Nevill i June Bamber.

A la sèrie, els detectius de la policia Taff Jones (Stephen Graham) i Stan Jones (Mark Addy) són cridats per investigar el cas. Quan interroguen el fill de Bamber, Jeremy Bamber (Freddie Fox), afirma que la seva germana Sheila tenia esquizofrènia, que va patir un arravatament, que va agafar un rifle i que va disparar als seus pares i als seus fills abans de suïcidar-se. Però, a mesura que desenvolupa la investigació, surten a la llum indicis que fan pensar en una altra possible versió de la història. El director dels sis episodis de la sèrie és Paul Whittington i està escrita per Kris Mrksa, Carol Ann Lee, Giula Sandler i Colin Caffell.