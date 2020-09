Starzplay estrena l'adaptació televisiva i femenina d''Alta fidelitat'

High fidelity, la versió televisiva del llibre de Nick Hornby Alta fidelitat (1995), es podrà veure a partir d'aquest dijous a la plataforma Starzplay. La sèrie reimagina l'obra de l'autor britànic des de la perspectiva femenina i converteix el seu protagonista original en una dona.

L'actriu Zoë Kravitz, vista a Big little lies, dona vida a la Rob, la propietària d'una botiga de discos obsessionada amb la cultura pop i les llistes d'èxit. Tota la seva existència gira al voltant de la música, fins i tot la seva vida sentimental, que repassa agafant com a referència les cançons que va compartir amb les seves parelles. Tot i que la sèrie va rebre bones crítiques quan es va estrenar a Hulu, la plataforma que l'emet als Estats Units, High fidelity no tindrà una segona temporada. La decisió de Hulu no va agradar a Kravitz, que es va queixar a través de les xarxes socials de la falta de diversitat a la plataforma.

No és la primera vegada que el llibre de Hornby és objecte d'una adaptació. L'any 2000 es va estrenar una versió per a la gran pantalla dirigida per Stephen Frears i amb John Cusack com a protagonista. Mentre que el llibre s'ambienta a Londres, la pel·lícula passa a Chicago. Ara a la sèrie també es canvia la localització: l'acció té lloc a Brooklyn, Nova York.