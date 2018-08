Mor Stefán Karl Stefánsson, l'actor que interpretava Robbie Ranci a 'LazyTown'

L'actor islandès Stefán Karl Stefánsson, que donava vida al personatge de Robbie Ranci a la sèrie infantil 'LazyTown', va morir aquest dimarts, amb 43 anys, a Los Angeles, com a conseqüència d'un càncer de pàncrees que patia des de feia dos anys.

Stefánsson, nascut a la localitat islandesa de Hafnarfjördur el 1975, es va donar a conèixer arreu del món gràcies a 'LazyTown', una sèrie coproduïda per la cadena islandesa RÚV i la companyia nord-americana Viacom que combinava personatges de carn i ossos, titelles i animació. La producció, orientada al públic infantil, va tenir quatre temporades entre el 2004 i el 2008, i va reaparèixer el 2013 amb dues temporades més. 'LazyTown' estava rodada originàriament en anglès, però es va doblar a una trentena llengües (entre les quals el català, ja que es va emetre pel canal Super3) i es va exportar a més de 180 països. La sèrie tenia com a objectiu animar els joves espectadors a fer esport i activitat física, i Stefánsson hi interpretava un personatge gandul (anomenat, en la versió original Robbie Rotten) que actuava com a antagonista.

Més enllà d'aquesta sèrie Stefánsson havia treballat al teatre, al cinema i a la televisió, majoritàriament al seu país d'origen.

315x388 Stefánsson va mostrar a través de les xarxes socials com era la seva lluita contra el càncer / INSTAGRAM Stefánsson va mostrar a través de les xarxes socials com era la seva lluita contra el càncer / INSTAGRAM

L'actor va revelar que patia càncer l'octubre del 2016, i a través d'internet va néixer una campanya per recaptar fons que li permetessin tirar endavant mentre no pogués treballar. L'agost de l'any passat havia anunciat que havia superat la malaltia, però al març hi va recaure i a l'abril va fer públic que havia rebutjat seguir rebent tractament.