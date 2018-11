Stephen King elogia 'La casa de papel'

Continuen els elogis internacionals a la sèrie d'Antena 3 'La casa de papel'. Pocs dies després d'haver estat distingida com a millor drama produït fora dels Estats Units en la gala dels premis Emmy Internacionals, l'escriptor nord-americà Stephen King ha reconegut que és fan de la ficció.

MONEY HEIST, on Netflix: If you like heist capers, you're going to love this. It's a firecracker. In Spanish, with English subtitles, or dubbed. — Stephen King (@StephenKing) 23 de novembre de 2018

"Si us agraden les històries d'atracaments, us encantarà. És la bomba", ha tuitejat King, que destaca que la sèrie es pot veure a Netflix en castellà i subtitulada o bé doblada a l'anglès, amb el títol traduït com a 'Money heist'.

El compte oficial de 'La casa de papel' ha agraït el missatge: "Ens sentim honorats", ha respost la sèrie, i ha demanat a King si creu que el personatge del Professor està "inspirat" en algun dels seus llibres. De moment, l'escriptor no ha contestat.

Thank you @StephenKing, we’re honored. Btw, do you think El Profesor was inspired by any of your books? pic.twitter.com/g4cBthnoFx — La Casa de Papel (@lacasadepapel) 23 de novembre de 2018

'La casa de papel' es va estrenar a Antena 3 el maig de l'any passat, i la primera temporada (que havia de ser l'única) es va emetre en dues parts, abans i després de l'estiu. Posteriorment, la ficció es va incorporar al catàleg de Netflix, on s'ha convertit en la sèrie en llengua no anglesa més vista en la història d'aquest servei. La plataforma, a més, ja en prepara nous capítols, que s'estrenaran l'any que ve.