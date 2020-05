Steve Carell comanda l'exèrcit espacial per a Netflix

El brollador d’idees sovint extemporànies que és Donald Trump ha demostrat ser una font d’inspiració eterna, com bé saben els seguidors de The good fight. L’any passat, el president dels Estats Units es va despenjar amb una idea sorprenent: crear una sisena divisió de l’exèrcit del país centrada en l’espai. L’ocurrència del torrencial mandatari no ha anat gaire més enllà de formalitzar l’existència d’aquest cos, però Steve Carell i Greg Daniels van recollir el guant i han muntat la comèdia Space force, que arriba aquest divendres a Netflix disposada a explicar la conquesta militar, si no del cosmos, almenys del Sistema Solar.

Tot i que Trump no hi apareix esmentat explícitament, el fet que el president només es comunica a través de tuits fa molt evident quin és l’objectiu d’aquesta sàtira. I la part paròdica queda reforçada amb alguns personatges que tenen semblances sospitoses amb personatges de la vida real, com Nancy Pelosi o Alexandria Ocasio-Cortez.

En tot cas, Space force és un vehicle al servei de Carell. L’actor, sempre a mig camí entre la bufonada i la tendresa, assumeix el personatge de Mark R. Naird, el general que comanda aquesta unitat. En línia amb aquell directiu de mig pèl que va popularitzar a The office, la seva ambició només es comparable amb la manca d’aptitud per a aquesta alta missió (o, probablement, per a qualsevol missió que li encomanessin). El seu contrapès és el cap científic d’aquesta branca, interpretat per John Malkovich, un home devot de la racionalitat que no ho tindrà fàcil per encaixar amb aquest caos inestable que és Naird. Probablement no sigui casual que Naird i nerd (setciències, en anglès) tinguin una sonoritat similar.

A la parella l'acompanyen alguns dels pesos pesants de la comèdia americana. Lisa Kudrow, la Phoebe de Friends, encarna la dona del general. Hi ha també Ben Schwartz, que va despuntar gràcies a Parks and recreation. I sobretot Fred Willard –inoblidable a This is Spinal Tap–, mort el passat 15 de maig i que apareix aquí en el seu últim paper televisiu. Kelly Lynch és un altre dels noms potents que es deixa caure per la sèrie, en aquest cas amb un paper menor.

Greg Daniels suma així una nova sèrie de primera línia, després d’haver deixat la seva empremta als Simpsons, Saturday night live, Parks and recreation, King of the hill i l’adaptació americana de The office. Steve Carell, per la seva banda, va començar la seva carrera televisiva fent veus per al Saturday night live. El primer lloc on va despuntar va ser com a corresponsal del noticiari satíric The Daily Show, amb Jon Stewart. Però la fama a la petita pantalla –després d’haver-se fet un lloc també al cinema– li va arribar el 2005 de la mà de The office, on va conèixer i congeniar amb Daniels. En aquesta sèrie, tots dos comparteixen les tasques creatives i de producció.

De moment, i a l’espera de militaritzar la Lluna, Space force consta de 10 episodis.