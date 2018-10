Steve Carell se suma al planter d'estrelles del nou servei de 'streaming' d'Apple

Apple continua bastint la seva futura plataforma de continguts originals fitxant grans noms de la indústria televisiva. L'últim a afegir-se al projecte ha sigut Steve Carell, a qui els seriòfils recorden pel personatge de Michael Scott en la versió nord-americana de 'The Office'. L'actor formarà part d'una de les grans esperances d'Apple per al seu nou servei de 'streaming': una sèrie sobre un programa matinal de televisió que estarà protagonitzada per Jennifer Aniston i Reese Witherspoon. Carell interpretarà el presentador del programa, un professional que s'aferra al seu estatus en el canviant negoci de la comunicació.

La nova sèrie serà un dels principals atractius del nou projecte d'Apple, que ha destinat un pressupost de 1.000 milions de dòlars a l'impuls de continguts propis per competir amb Amazon i Netflix. Segons els mitjans nord-americans el servei arribarà a més de 100 països durant la primera meitat de l'any vinent.