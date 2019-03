'Stranger things' anuncia la tercera temporada amb un tràiler emotiu i nostàlgic

Netflix es prepara per tornar a Hawkins (Indiana), el poble envaït per fenòmens paranormals de 'Stranger things'. La plataforma ha compartit avui el tràiler de la tercera temporada, un vídeo emotiu i ple de nostàlgia en què l'Eleven i els seus amics s'enfronten al pas de l'adolescència mentre els assetgen forces desconegudes. La nova entrega, ambientada a l'estiu del 1985, arribarà el 4 de juliol, Dia de la Independència dels Estats Units, una celebració que tindrà un paper destacat en els nous capítols.

En la seva tercera temporada, 'Stranger things' comptarà amb tot el seu repartiment original i sumarà noves incorporacions, com la de Maya Hawke. La filla d'Uma Thurman i Ethan Hawke, que debutarà al cinema amb 'Once upon a time in Hollywood' de Quentin Tarantino, hi interpretarà la Robin, una adolescent rebel i alternativa avorrida de la seva rutina. Pel que s'ha pogut veure als diferents avançaments que n'ha fet Netflix, la noia treballa en una gelateria amb l'Steve, el personatge interpretat per Joe Keery, i acabarà descobrint un dels secrets que amaga Hawkins.