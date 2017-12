'Stranger things' tindrà tercera temporada

Netflix ha anunciat en un comunicat la renovació de 'Stranger things', una de les seves sèries més emblemàtiques, per a una tercera temporada, de moment sense data d'estrena. L'anunci arriba cinc setmanes després del debut de la segona temporada, que Netflix va penjar a la seva plataforma el 27 d'octubre.

Ambientada a la localitat fictícia de Hawkins, a l'estat nord-americà d'Indiana, durant els anys 80, 'Stranger things' té com a punt de partida la desaparició d'un nen en estranyes circumstàncies i sense deixar rastre, la qual cosa provoca que un grup d'amics intentin localitzar-lo. Mentrestant, la mare del nen demana ajuda a les autoritats, que inicien una investigació i, a partir d'aquí, descobreixen uns sèries de misteris relacionats amb experiments secrets del govern i una nena amb poders sobrenaturals anomenada Eleven. A la segona temporada l'Eleven explora encara més les seves habilitats paranormals, alhora que es fan evidents algunes amenaces extraterrestres.

Creada pels germans Duffer, la sèrie compta amb un repartiment format per actors com Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Millie Bobby Brown, Caleb McLaughlin i Gaten Matarazzo, entre altres. Nominada a 18 Emmys (dels quals en va guanyar cinc) i a dos Globus d'Or, 'Stranger things' s'ha convertit en un dels grans èxits de Netflix. La plataforma no fa públics els seus registres d'audiència, però un estudi de Nielsen va revelar que en només tres dies més de 15 milions de persones havien vist el primer capítol de la segona temporada als Estats Units.