El Suprem confirma els 40.000 euros de multa a 'Mongolia' per utilitzar la imatge d'Ortega Cano

La revista satírica Mongolia haurà de pagar 40.000 euros d'indemnització a Ortega Cano, per haver utilitzat la seva imatge en uns cartells que promovien un espectacle de la publicació a Cartagena, ciutat natal de l'exmatador. Els danys per a la revista, segons han explicat els seus responsables, s'enfilaran fins als 60.000 euros, quan s'hi afegeixin les costes i els interessos, de manera que han obert un micromecenatge per pal·liar els efectes de la condemna. Tot i que el Suprem confirma una sentència anterior, Mongolia recorrerà al Tribunal Constitucional, ja que considera que es troba emparada en la sàtira, que, al seu parer, és "un component essencial de la llibertat d'expressió".

"Imposar una penalització econòmica tan desproporcionada per una simple vinyeta satírica és un mecanisme habitual a les democràcies poc consolidades per treure de circulació elements incòmodes sense haver de recórrer formalment a la censura explícita", explicaven els responsables de la revista, en un comunicat. "Però òbviament l'asfíxia econòmica és també una forma de censura i un avís per a navegants: si no et portes bé, hauràs de tancar perquè no podràs pagar les multes". Una particularitat de la sentència del Suprem és que se centra en el fet que la publicació va aprofitar la imatge pública d'Ortega Cano per a fins publicitaris i, per tant, amb ànim de lucre. Esmenta l'escarni, però calcula la indemnització a partir del fet que, segons els càlculs del magistrat, l'editorial va guanyar 1.000 euros al mes amb aquell xou. La revista oposa que els guanys d'una única actuació són 1.000 euros, un sol cop, no pas mensuals.

La xarxa s'ha omplert de reaccions a la notícia i també missatges de suport. Un dels més curiosos és el de Carles Puigdemont, que manifestava "Tot el suport a la revista Mongolia davant un atac a la llibertat que és inacceptable".

Gonzalo Boye, advocat de l'expresident, és un dels impulsors de la publicació, que ha rebut freqüents crítiques dels sobiranistes per la seva posició sobre la repressió als independentistes, que es considera poc coherent amb el seu declarat progressisme.