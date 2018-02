El Suprem autoritza a les televisions la sobreimpressió de publicitat a l'inici i al final dels programes

La sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem ha donat llum verda a les cadenes de televisió perquè incloguin publicitat sobreimpressionada durant l'emissió dels programes, tot i que amb algunes condicions. El tribunal ha estimat un recurs de Mediaset contra una resolució de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) de l'any 2015 que va ser avalada posteriorment per l'Audiència Nacional.

La CNMC havia imposat al grup audiovisual quatre sancions, per un valor total de 460.840 euros, per haver fet 17 impressions publicitàries de diversos productes als espais de Telecinco 'El programa de Ana Rosa', 'Qué tiempo tan feliz' i 'Sálvame Naranja', i als de Cuatro 'Todo va bien', 'Deportes Cuatro' i 'Las mañanas de Cuatro'. Els anuncis en qüestió, d'entre 5 i 7 segons, es van inserir "durant l'emissió dels programes i sense interrompre'ls, ocupant el centre de la pantalla tot i que no en la seva totalitat".

Tal com especifica la sentència, però, aquestes sobreimpressions es van col·locar o bé just a l'inici del programa, o bé després dels crèdits, o bé just abans o després d'un bloc de publicitat, de manera que no van interrompre "el fil argumental del programa, que no havia començat o ja havia acabat". Durant els anuncis el que es veia de fons era el públic o el logotip de l'espai corresponent.

Segons el Suprem, el fet que no es barregés la publicitat amb els continguts editorials, que en la majoria dels casos aparegués en pantalla la paraula "publicitat" i que els anuncis estiguessin "suficientment diferenciats, per mitjans acústics i òptics", de la resta del programa, permet que aquesta pràctica s'adeqüi als supòsits permesos per la llei. A més, segons la sentència, el format de les sobreimpressions feia "evident per a qualsevol teleespectador mitjà que es tractava d'un missatge comercial publicitari".

Aquesta sentència (aprovada amb el vot particular d'un dels magistrats, que considera que la decisió no defensa prou els drets dels consumidors) permetrà que a partir d'ara les cadenes de televisió puguin dur a terme aquestes pràctiques, que ja s'aplicaven en transmissions esportives i també en programes d'entreteniment, sempre que es faci en les mateixes condicions que les dels casos analitzats pel Suprem.