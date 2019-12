Suspens quasi general per a les novetats de tardor a la televisió

Els espectadors de televisió han sigut molt conservadors durant el primer tram d’aquesta temporada, i majoritàriament han optat per mirar aquells programes que ja coneixien i deixar de banda les novetats que les cadenes els proposaven. Formats com Gran hermano VIP, Got talent o MasterChef celebrity (i, a Catalunya, El foraster ) han sigut els principals triomfadors d’aquesta tardor, mentre que les estrenes han quedat, en general, per sota de les expectatives. El cas més paradigmàtic és el de la sèrie Toy boy, però també programes com Mónica y el sexo o Vaya crack han obtingut dades inferiors als resultats globals de les seves respectives cadenes.

A continuació, fem un balanç de la tardor televisiva dels principals canals de la TDT, a partir dels resultats d’audiència de les estrenes de la temporada i dels programes més rellevants del prime time. Totes les xifres fan referència al conjunt d’Espanya, excepte en el cas de TV3, que corresponen a Catalunya.

TV3

‘El foraster’ no afluixa i ‘Planta baixa’ sacseja els migdies

La televisió pública catalana ha introduït poques novetats a la seva graella de prime time durant el primer tram d’aquesta temporada, i el rendiment d’aquestes incorporacions ha sigut irregular. La millor nota se la va endur El suplent, que amb una quota de pantalla del 16,8% va superar el 16,1% que té de mitjana la cadena des de l’1 de setembre. En canvi, la sèrie La sala es va quedar amb un insuficient 8%, i Gent de mercats no ha passat de moment del 10,4% al segon prime time. En canvi, El foraster no nota el pas del temps i segueix sent la proposta nocturna més potent de TV3, amb un 24,8% en la seva vuitena temporada. Preguntes freqüents també es manté fort, amb un 17,4%, tot i que baixa respecte a les temporades anteriors. Els meus pares, que l’any passat es va situar entre les estrenes satisfactòries, pateix una caiguda notable i es queda amb un 14,6%, mentre que Katalonski, que ja havia viscut una primera temporada discreta, ha perdut 3,5 punts i ha caigut al 10%.

Pel que fa a la programació diürna, destaca el bon paper del nou Telenotícies matí, que obté un 24,7% de share. Planta baixa es queda amb un 15,5%, per sota de la mitjana del canal, però segons la cadena ha fet créixer en 9 punts l’audiència de la seva franja respecte a l’any passat i ha permès a TV3 passar de la tercera a la primera posició al migdia.

Telecinco

‘Gran hermano’ i ‘Got talent’, sense rival a Espanya

Telecinco ha arriscat molt poc aquest trimestre, però tampoc no li feia falta: n’ha tingut més que suficient amb dos formats amb una llarga trajectòria però que estan vivint una segona joventut. La setena edició de Gran hermano VIP ha marcat el millor share de la història del format, amb un 32,5%, i la cinquena de Got talent també ha batut el rècord històric de quota (21,7%) i ha aconseguit la final més vista, amb un 29% i gairebé 3 milions d’espectadors. A això s’hi ha de sumar el bon rendiment dels nous capítols de La que se avecina, que han marcat un 17,6%, i el de Sálvame banana, el substitut d’urgència de Pasapalabra (que no és altra cosa que un allargament del programa de tarda de la cadena), amb un 16,7%. L’única estrena real de la temporada va ser la minisèrie The cry, els quatre episodis de la qual van tenir un discret 10,7% del share a principis de setembre. Però la gran decepció ha sigut la sèrie Señoras del (h)AMPA : abans de l’estiu s’havia situat per sobre del 16%, però els capítols que van quedar pendents per a la tardor es van enfonsar fins al 7,7%, menys de la meitat del 15,6% que ha marcat Telecinco durant els últims quatre mesos. Malgrat aquesta caiguda en picat, se n’està preparant una segona temporada, ja que Mediaset la va renovar abans que s’estrenés.

Antena 3

Només se salva ‘La Voz kids’, però amb mínim històric

Antena 3 ha ensopegat constantment durant l’últim trimestre. L’única novetat que s’ha situat per sobre de l’11,1% que té de mitjana el canal ha sigut La Voz kids, però el seu 14,4% no es pot considerar una dada gaire positiva per a aquest format: cap de les quatre edicions emeses a Telecinco, que en tenia els drets fins l’any passat, havia baixat del 21%. Ara bé, la principal decepció per al canal d’Atresmedia ha sigut Toy boy, la seva gran aposta de ficció per a la tardor, que s’ha quedat amb un 8,4%. Tampoc no han complert expectatives la resta de sèries que la cadena ha posat a la graella des del setembre: la francesa Inspectora Marleau (7,6%), la nord-americana New Amsterdam (6,8%) i l’espanyola Pequeñas coincidencias (9,9%). Pel que fa a Arusitys prime, l’intent de fer tornar Alfons Arús a la nit es va quedar amb un 7,8% i les emissions van quedar suspeses després de només dos programes.

La 1

Aprovat just per a les noves sèries i nou èxit de ‘MasterChef’

De la mateixa manera que Telecinco deu bona part del seu èxit a Gran hermano, La 1 té en MasterChef un dels grans pilars de la seva graella: la quarta edició de la versió amb famosos del programa va assolir un 21,7% de share i va millorar lleugerament les xifres de l’anterior. Al marge d’això, TVE no ha viscut un trimestre gaire satisfactori, com ho demostra el fet que la seva quota mitjana s’ha situat en el 9,6%, mig punt menys que fa un any. Tot i així, ha rebut dues notícies raonablement bones de part de les dues sèries de prime time que ha estrenat: tant Malaka com Promesas de arena van obtenir un 9,8%. En canvi, Estoy vivo ha sigut incapaç de mantenir el bon rendiment de les dues temporades anteriors i ha tancat la tercera amb un 9,2%. Pel que fa a la nova sèrie de tarda Mercado central, s’ha quedat amb un 7,3%. La principal nota negativa de l’inici de temporada, però, ha sigut el concurs de talents Vaya crack, que no va passar del 5% de quota. Pel que fa a La paisana, la versió espanyola d’ El foraster presentada per Eva Hache, està molt lluny dels registres que el format obté a Catalunya amb Quim Masferrer: la segona temporada es va quedar amb un 7,9%, quatre punts menys que la primera (quan el presentava Pablo Chiapella i es titulava El paisano ). Per últim, el nou magazín matinal A partir de hoy se situa en el 6,7%, uns registres molt similars als que obtenia l’any passat Más desayunos.

La Sexta

‘Salvados’ i ‘Zapeando’ baixen amb els nous presentadors

La Sexta no ha estrenat cap programa aquesta temporada, però n’hi ha dos que han iniciat noves etapes, amb un relleu en la conducció. Un és Salvados, en què Gonzo ha debutat amb un 8,5% que se situa per sobre de la mitjana de la cadena (que és del 6,7%) però que representa el registre més baix des del 2012. L’altre espai que ha canviat de presentador és Zapeando, que en la nova etapa comandada per Dani Mateo ha caigut fins al 6,1%, un registre que només queda per sobre del de la primera temporada, emesa el 2014. També ha anat a la baixa Pesadilla en la cocina, tot i que el seu 7,9% el deixa clarament per sobre de la mitjana de La Sexta. En canvi, Aruser@s segueix funcionant molt bé als matins i ja se situa en el 9,2%, tres punts per sobre del resultat que va fer el programa (llavors titulat Arusitys ) en el mateix període de l’any passat.

Cuatro

Només ‘Gran hermano’ empeny l’audiència cap amunt

El segon canal de Mediaset no troba el camí per sortir de la greu crisi d’audiència en què està immers des de fa mesos i que el portarà a tancar l’any per primer cop per sota del 6% de quota a Espanya. I això que aquest trimestre ha comptat amb una emissió setmanal de Gran hermano VIP que li ha aportat un 26,3% de quota. De tots els programes que ha estrenat, però, el que li ha funcionat més bé és Mónica y el sexo, que va obtenir un 5,1% a Espanya. Donde menos te lo esperas es va quedar amb un 4,5%, el concurs diari El bribón ha marcat un 2,4% durant el seu primer mes i Me quedo contigo no va passar de l’1,8%. Ni tan sols Ven a cenar conmigo: Gourmet edition ha pogut salvar la papereta: la desena edició del format ha caigut fins al 5,2%, la pitjor dada fins ara.