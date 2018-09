El TC admet a tràmit els recursos del PP contra el decret llei per a la renovació de RTVE

El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit aquest divendres els dos recursos d'inconstitucionalitat del PP contra el reial decret llei del 22 de juny per a la renovació urgent de RTVE. El passat mes de juliol el PP va presentar dos recursos davant el Constitucional, firmats per més de cinquanta diputats el primer i cinquanta senadors el segon, contra el decret amb el qual el govern de Pedro Sánchez va dur a terme la renovació temporal de RTVE, que va culminar amb la designació de Rosa María Mateo com a administradora única temporal de la corporació.

En principi, el paper de Mateo és temporal i està previst que es mantingui com a administradora única fins al mes d'octubre, quan s'hauria de tancar el procés per escollir el president i el nou consell d'administració.

Segons els populars, el decret llei va ser "un cop a la democràcia" i "aberració jurídica contra la separació de poders". A més, al·leguen que el decret no tracta "cap mesura extraordinària ni de necessitat urgent". La cinquantena de diputats i senadors del PP argumenten que el decret llei xoca amb cinc articles de la Constitució (1.1, 9.3, 23.2, 72 i 86.1) i que, entre altres coses, lesiona l'autonomia de les Corts Generals.

Per unanimitat, el ple del TC ha acordat traslladar la demanda i els documents presentats al Congrés, al Senat i al govern espanyol perquè en un termini de 15 dies es puguin personar en el procés i formular al·legacions. El Tribunal Constitucional s'haurà de pronunciar més endavant sobre el fons d'aquesta qüestió i dictar sentència. L'admissió a tràmit dels recursos no suposa cap alteració en l'aplicació del reial decret.