El TC no avala l'ús de càmera oculta amb fins periodístics perquè viola el dret a la intimitat

El Tribunal Constitucional ha sentenciat que "per regla general" no es pot fer servir una càmera oculta amb finalitats periodístiques perquè consisteix una "greu intromissió il·legítima" de drets fonamentals a la intimitat personal i a la pròpia imatge. Ara bé, la mateixa sentència recull que es podrà usar "excepcionalment" i de manera legítima quan no hi hagi mitjans "menys intrusius" per obtenir la informació. El tribunal s'ha pronunciat arran d'un recurs d'empara presentat per un particular que es queixava perquè l'havien gravat amb càmera oculta en un reportatge.

L'afectat va recórrer-hi després que el Tribunal Suprem donés prevalença a la llibertat d'informació perquè el reportatge emès tenia com a finalitat essencial denunciar una activitat de dubtosa legalitat que exercia a la seva empresa com a "curandero". Ara, però, el TC ha estimat parcialment el seu recurs.