TNT prepara 'Maricón perdido', una sèrie de Bob Pop i El Terrat

A mig camí entre la realitat i la ficció, l'escriptor Bob Pop prepara Maricón perdido, una sèrie per al canal TNT que reconstruirà la trajectòria vital d'un noi de poble que busca una identitat pròpia. El protagonista, que es dirà Bob, com el creador de la sèrie, és un noi homosexual que s'enfrontarà a la incomprensió dels seus pares i d'una societat homòfoba.

Maricón perdido arrencarà als anys 80, quan el protagonista és un adolescent amb sobrepès, i acabarà a l'actualitat, un període en què el personatge serà interpretat pel mateix Bob Pop. La sèrie, un projecte d'El Terrat i Warner Media, comptarà amb una primera temporada de sis episodis i tindrà com a productor executiu Berto Romero. "Mai m'havia imaginat que arribaria a escriure una cosa com Maricón perdido fins que em vaig adonar que ho havia estat fent a cada llibre, a cada columna de premsa, a cada col·laboració de televisió amb l'Andreu Buenafuente", explica Bob Pop, que a més de formar part de l'equip de Late motiv col·labora en mitjans com RAC1, la Cadena SER i La Marea.