TNT estrena ‘Prodigal son’, amb Thomas Payne i Michael Sheen

El canal de pagament TNT estrena avui, a les 22.05 h, la sèrie policíaca Prodigal son, produïda per la cadena nord-americana Fox, que la va fer debutar als Estats Units a finals de setembre. La ficció, un drama criminal amb tocs de comèdia negra, té com a productor executiu el prolífic Greg Berlanti, que està al darrere de títols com The Flash, Riverdale o Batwoman. Els seus protagonistes són Michael Sheen ( Masters of sex, Frost/Nixon ) i Thomas Payne ( The walking dead ), que interpreten, respectivament, un pare i el seu fill. Sheen es posa en la pell del doctor Martin Whitly, un assassí en sèrie conegut com el Cirurgià, que és a la presó, i Payne és Malcolm Bright, que de petit va descobrir la faceta oculta del seu pare i de gran ha aprofitat els seus coneixements sobre la ment dels psicòpates per dedicar-se a la psicologia forense. Ara la policia de Nova York li demana ajuda per atrapar un assassí en sèrie que copia el modus operandi del Cirurgià, cosa que l’obligarà no només a posar en pràctica tots els seus coneixements sinó també a visitar el seu pare perquè l’orienti en la investigació. La primera temporada té 22 capítols.