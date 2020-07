TV3 i TVE mantenen contactes per coproduir la segona temporada de 'Drama'

La segona temporada de Drama és ja a les taules de negociació. I TVE –que va impulsar els sis primers capítols a través del seu canal jove Playz– ha ofert la possibilitat que TV3 entri en l'equip de productors. Ho ha revelat Vicent Sanchis, director del canal català, en el decurs de la comissió de control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) d'aquest divendres. "Si això tira endavant, intervindran els criteris de la nostra cadena", ha dit el directiu, en referència a la polèmica lingüística generada per aquesta sèrie, on hi ha un 70% de català i un 30% de castellà.

La llengua ha sigut un dels temes que ha trenat la comissió. El diputat Pep Riera, de JxCat, s'ha mostrat crític amb la presència del castellà a la televisió. Després de repassar exemples com Drama o el documental sobre el rei emèrit de la televisió basca, ha dit: "Aïlladament hi pot haver una excusa més o menys acceptable. Però cas per cas, excusa per excusa, a la graella de TV3 la presència del castellà s’incrementa progressivament. I això va en contra de la missió pel que fa a la llengua".

El parlamentari, filòleg de formació, ha introduït un segon element, quan criticava "la mala qualitat del català que sovint s’hi parla" i també "la presència als programes de matí, tarda i caps de setmana (també a Catalunya Ràdio) de col·laboradors fixos que només parlen en castellà".