TV3 i Telecinco, la cara i la creu de la tardor televisiva

Quan falta una setmana perquè s’acabi el 2017 ja és evident que TV3 tancarà l’any com la cadena més vista a Catalunya, cosa que era gairebé impensable abans de l’estiu. Una tardor molt moguda políticament i algunes estrenes encertades per iniciar la temporada han permès a la cadena catalana corregir a última hora el rumb d’un any que semblava encaminat a la pèrdua del lideratge. Repassem les claus d’aquesta tardor televisiva, canal per canal.

TV3

Les estrenes lligades a la política, les que funcionen millor

En els vuit primers mesos de l’any, TV3 només va ser líder a l’agost, i empatada amb Telecinco. En canvi, des del setembre fins ara no ha perdut cap vegada el lideratge mensual. Una de les claus d’aquest canvi de tendència ha sigut el seguiment de l’actualitat política, que va permetre que entre el 20 de setembre i el 18 de novembre la televisió pública no perdés el lideratge ni un sol dia.

No és casualitat, doncs, que de tots els programes que TV3 ha estrenat aquesta tardor, els que han obtingut més bona nota hagin sigut els que estan més vinculats a l’actualitat: Preguntes freqüents ha permès al canal públic liderar totes les nits de dissabte, amb una mitjana de 429.000 espectadors i un 17,8% de quota de pantalla(clarament superior al 14,3% que acumula el canal des de l’1 de setembre), i Està passant també ha obtingut xifres molt satisfactòries als vespres: 360.000 seguidors i un 16,3%de share. La nova versió d’ Els matins, més curta i centrada en la informació, ha experimentat un gran creixement respecte a l’any passat, en què el format va tocar fons: ha passat del 10,9% al 19,2%. També s’ha disparat el Polònia : la seva anàlisi satírica de la política va tenir el curs passat 458.000 espectadors i un share del 16%, i ara se situa en 690.000 espectadors i un 23,5%. El 26 d’octubre, l’espai va fer el millor resultat des del 2010. Al marge de la política, el principal punt fort de TV3 ha sigut Merlí. Tot i que ha baixat respecte a les dues primeres temporades, la sèrie ha reunit cada dilluns 499.000 espectadors i ha arribat a un share del 17,1% que li ha permès ser líder cada setmana.

Altres apostes del curs, en canvi, no han tingut l’èxit esperat. El cas més paradigmàtic és A tota pantalla, cancel·lat després de set emissions amb una mitjana del 6,4%, però també es pot posar en aquesta llista la nova sèrie de sobretaula. Com si fos ahir ha tingut fins ara 247.000 espectadors i un 15% share, unes xifres més que suficients per liderar la franja (i superiors a la mitjana de la cadena) però que suposen el pitjor registre històric per a una sèrie de tarda de TV3. L’última temporada de La Riera, la menys vista d’aquesta sèrie, havia tingut 321.000 seguidors i un 18,8%. El cas de Tarda oberta és justament el contrari: no arriba a la mitjana del canal (ha fet un 12%), però supera el 9,7% que va fer Divendres en el mateix període de l’any passat.

Pel que fa al prime time, ni This is art ni Estàs igual! han acabat de convèncer, i s’han quedat en un 10%. Una mica millor li ha anat al retorn d’ Economia en colors, tot i que el seu 12,7% no arriba a la mitjana de TV3 i és inferior al 14,8% que havia fet durant la primera temporada.

Telecinco

‘Gran Hermano’ i ‘La Voz’ fan mínims, però les sèries funcionen

A l’extrem oposat de TV3 hi ha Telecinco. El poc interès que ha mostrat el canal de Mediaset per l’actualitat catalana va fer que a l’octubre marqués el seu mínim històric a Catalunya, amb un 7,8%. A Espanya la situació no és tan dramàtica (de fet, continua sent líder, i des del setembre acumula un 12,7% de quota), però durant les últimes setmanes ha viscut amb l’ai al cor per l’inesperat mal resultat de Gran Hermano, que ha patit una davallada d’audiència notable. Ara bé, el reality partia d’uns registres prou elevats perquè, tot i haver obtingut la pitjor dada de les seves 18 edicions, continuï per sobre de la mitjana del canal, amb un 14,7% de share. És similar el cas de La Voz, que ha rebaixat en cinc punts el seu pitjor resultat fins ara però es manté molt per sobre de la mitjana, amb un17,8%.

En l’àmbit de la ficció, Telecinco l’ha encertat amb El accidente, que en els quatre primers capítols ha obtingut un 18% de share i 2,9 milions de seguidors. Les xifres d’ Ella es tu padre (14,7% i 1,6 milions) no eren especialment dolentes, però la seva tendència negativa va portar Mediaset a retirar-la prematurament (tot i que ara ha començat a anunciar-ne el retorn). En qualsevol cas, el gran fracàs de la tardor a Telecinco va ser Sentido común, l’espai que havia d’omplir l’ access prime time del canal però que al cap d’una setmana ja havia quedat desterrat als matins dels dissabtes i diumenges.

Antena 3

Les noves sèries triomfen, però ‘Tu cara me suena’ flaqueja

Les estrenes de ficció han portat bones notícies a Antena 3: Tiempos de guerra ha triomfat amb 2.381.000 espectadors i un 15,5% (molt per sobre de l’11,9% que té de mitjana la cadena), i fins i tot El incidente, que no semblava generar gaire optimisme entre els responsables d’Atresmedia (l’havien tingut aparcada durant dos anys i pensaven derivar-la a La Sexta), va destacar amb un 12% i 1.781.000 seguidors. En canvi, La casa de papel no va poder mantenir el ritme amb què havia arrencat abans de l’estiu: la segona part de la sèrie es va quedar amb 11,1% de quota, lluny del 16,6% que havia fet a la primavera. També està passant un mal moment Tu cara me suena, que en la sisena edició està marcant els pitjors registres de la seva història. Ara bé, el concurs continua sent un dels pilars del canal, amb un 16,8% de quota. La cadena també va estrenar al setembre Me cambio de década, que es va quedar amb un 9,9%.

La 1

El fenomen d’‘OT’ encapçala

una col·lecció de bons resultats

TVE pot fer un bon balanç de la tardor. El retorn d’ Operación Triunfo ha sigut sens dubte una gran idea: el concurs s’ha convertit en una de les estrenes més rendibles del primer tram de la temporada, amb un 17,7% de quota de pantalla (i 2.278.000 espectadors de mitjana a Espanya), en un canal que se situa, en conjunt, en el 10,8%. Però OT no ha sigut l’únic èxit de La 1: també ha aconseguit uns registres molt notables (que ja li han valgut la renovació) la sèrie Estoy vivo, que s’ha situat en el 13,9%. L’altra novetat de ficció de La 1, Traición, ha obtingut un 12,6% de share, un resultat satisfactori (malgrat que ha punxat a Catalunya, on no ha passat del 5,7%) però insuficient per plantar cara a El accidente, amb la qual competeix els dimarts a la nit. L’altre gran puntal de la cadena pública ha sigut MasterChef Celebrity, que va baixar lleugerament respecte a la primera edició però va continuar arrasant, amb un 23,5% de quota.

Cuatro

‘Singles XD’ fracassa però Samanta Villar no falla

El segon canal de Mediaset ha tingut poc èxit amb les estrenes. L’última que ha arribat, l’espai de cites Singles XD, està marcant un baixíssim 2,1% a la sobretaula que li augura poc futur. Sense arribar a aquest extrem, l’altre espai diari que ha incorporat Cuatro a la programació, Ven a cenar conmigo, acumula fins ara un 4,9%, lluny del 6,1% que té de mitjana el canal. Tampoc va funcionar Grupo 2: Homicidios, que va fer un 4,2% i va acabar relegat a la matinada, i Héroes: más allá del deber, es va quedar amb un 6,3%. No ha fallat, en canvi, Samanta Villar: el seu nou format, Samanta y..., se situa en el 8,5% de quota de pantalla.

La Sexta

‘¿Dónde estabas entonces?’ rep el vistiplau dels espectadors

La principal estrena de la temporada ha donat bons resultats a La Sexta: ¿Dónde estabas entonces? ha aconseguit fins ara un 9,8% de quota i 1.657.000 espectadors. En canvi, Expediente Marlasca no ha passat del 6,7%, nou dècimes menys que la mitjana del canal.

8TV

‘8 al dia’ s’enfonsa i les estrenes de tarda no se’n surten

Les novetats de 8TV no han funcionat: tot i l’agitat context polític, 8 al dia ha tingut fins ara 94.000 espectadors i un 3,8% de quota, molt per sota del 6,4% i dels 149.000 seguidors que va aconseguir l’espai la tardor del 2016, amb Josep Cuní al capdavant. No li han anat millor les coses al Catalunya directe, que divendres es va emetre per última vegada després d’haver-se quedat amb un 1,6% de share mitjà. I l’espai d’esports Fora de joc s’ha conformat amb un 1,3%. En conjunt, 8TV ha fet aquesta tardor un 2,4%, vuit dècimes menys que l’any passat.