Thais Villas barrejarà humor i tecnologia a TV3

Thais Villas tornarà a TV3, el canal on va fer els seus primers passos professionals amb 'Les mil i una' (1998-2000), amb el programa d'humor i tecnologia 'Control T', tal com ha confirmat avui la televisió pública catalana. Segons ha explicat la cadena, en aquest nou format, Villas, que actualment també treballa a 'El intermedio' de La Sexta, estarà acompanyada de quatre humoristes i convidats famosos que participaran en les proves que ella els proposarà. Cada una de les proves serà puntuada per Oriol Artola, el seu "nebot mil·lennial", i al final del programa es nomenarà el guanyador.

El nou espai, que s'emetrà en horari de 'prime time' i tindrà una durada de 50 minuts, està basat en el format belga 'Control Pedro', un espai que ha obtingut bones dades d'audiència en la franja nocturna. Els convidats que participin en el programa hauran de demostrar les seves habilitats provant aplicacions i gadgets tecnològics.

Des del 2006, Villas exerceix de reportera a 'El intermedio'. Abans de fer el salt a La Sexta va passar per altres cadenes com Telecinco ('El programa de Ana Rosa'), Telemadrid ('Abierto por la mañana') i TVE ('4 i acció'), a més de TV3.