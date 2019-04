TV3 acomiada tres programes

La Setmana Santa marcarà un punt i a part important en la programació de TV3. Tres programes que han acompanyat els espectadors durant els últims mesos s’acomiaden coincidint amb aquests dies de vacances i deixaran lloc a noves propostes que es posaran en marxa després de Pasqua.

El primer comiat es veurà aquesta mateixa nit, a partir de les 21.55, quan s’emeti l’últim capítol de la segona temporada de Benvinguts a la família. En aquesta segona etapa, la ficció protagonitzada per Melani Olivares i Yolanda Ramos no ha aconseguit mantenir els bons registres de la primera: ha passat del 16,2% de quota de pantalla a un 13,4% (per sota de la mitjana de la cadena, que va tancar el primer trimestre amb un 15,3%), i de 494.000 espectadors a 371.000. A més, la seva trajectòria ha sigut clarament descendent, i va marcar el mínim la setmana passada, amb el penúltim episodi, que es va quedar amb 272.000 seguidors i un 9,9% de share. De moment TV3 no ha pres cap decisió sobre la continuïtat de la sèrie, però sí que té clar qui li agafarà el relleu al prime time del dilluns: el dia 29 s’estrena Les de l’hoquei, la nova sèrie de la televisió pública, protagonitzada per un equip d’hoquei patins femení. Abans del debut d’aquesta producció, per a la nit del Dilluns de Pasqua TV3 ha programat l’estrena del telefilm Cançó per a tu, protagonitzat per Candela Serrat, Nao Albet, Félix Herzog i Paula Malia, i ambientat en l’època de la Nova Cançó.

El segon programa que dirà adeu és Trenquin tòpics, que dimecres emetrà, d’una tacada, els dos últims capítols: un making-of i un resum dels millors moments de la temporada. El format conduït per Queco Novell (i per la seva consciència) ha tingut una existència complicada, ja que el futbol va apartar-lo de la graella durant tres setmanes consecutives després de només dues emissions, i s’acomiada amb xifres més aviat discretes: 261.000 espectadors i un 11,1% de quota. La setmana que ve aquesta franja (i la de l’APM? ) quedarà ocupada pel debat electoral que moderarà el director de TV3, Vicent Sanchis. De moment, la cadena no ha revelat com omplirà el tercer prime time de la setmana a partir del maig.

Finalment, dijous s’emet l’última entrega de La nit dels Òscars, que consistirà en un resum dels millors moments de la temporada. Excepcionalment, el late show començarà a les 21.55, ja que el Polònia s’agafa un dia de descans. El programa de sàtira política tornarà el 25 d’abril com a teloner de l’estrena de Persona infiltrada, un format a mig camí entre el concurs i el reality que presentarà Anna Simon.

Canvis a la graella

Més enllà d’aquests finals de temporada, la programació de TV3 patirà algunes alteracions a partir de Dijous Sant. Aquell dia ja no s’emetrà el Tot es mou, que serà substituït per les pel·lícules Acabada de graduar i Grand piano (mentre que l’ Està passant oferirà el resum de la setmana), i tant l’endemà com dilluns saltarà també Els matins. La tarda de Divendres Sant s’oferirà un clàssic d’aquestes dates: Ben Hur. Com si fos ahir trencarà el costum d’aturar-se per Setmana Santa i es manté a la franja de sobretaula fins dijous (amb doble episodi l’últim dia), per compensar l’endarreriment provocat per la retransmissió del judici del Procés, que ha obligat a cancel·lar la telenovel·la alguns dies. D’aquesta manera, l’emissió recuperarà el calendari previst a partir de la setmana vinent.

Pel que fa al cap de setmana, dissabte no s’emetrà el Preguntes freqüents, i el seu lloc l’ocuparà la comèdia teatral Adossats, escrita per Ramon Madaula i que transcorre el dia de Sant Jordi. De l’oferta cinematogràfica destaca l’emissió de Troia, dissabte a la tarda.

Homenatge als 20 anys de ‘Plats bruts’

Divendres Sant farà 20 anys de l’estrena de Plats bruts i TV3 l’homenatjarà amb l’emissió, entre les 11 h i les 14 h, d’una marató de set episodis. En concret, s’oferiran Tinc pis (el primer capítol de la sèrie), Tenim un amor comú (en què el David i el Lopes volen conquistar l’Emma), No tinc assistenta (en què el Lopes s’ofereix per ocupar el lloc de la Carbonell), Tinc un dia normal (en què els protagonistes decideixen no celebrar el Nadal), Tinc bolero (en què el Lopes es vol casar amb una cubana), Tinc herbetes (en què el metge recepta a la iaia una infusió de marihuana) i Tinc piu-piu (en què l’Emma i el Lopes presenten el Marujito a un concurs de cant).