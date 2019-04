Els periodistes de TV3 demanen que la cadena denunciï Albert Rivera per haver afirmat que es va dir "puta" a Arrimadas

El consell professional de TV3 "exigeix" a la direcció de la televisió pública que "posi en marxa els mecanismes legals de defensa de la integritat de la cadena" arran de les declaracions que va fer la setmana passada el president de Ciutadans, Albert Rivera, al programa d'Antena 3 'El hormiguero', on va afirmar que "a TV3 s'ha arribat a dir «puta» a Inés Arrimadas".

"És mentida", diu el comunicat d'aquest organisme, format per periodistes de la cadena. I continua: "Defensem el dret a la llibertat d’expressió, i la necessitat i la conveniència que els mitjans de comunicació públics estiguem sotmesos a la crítica de la ciutadania i els representants polítics. Sigui com sigui de virulenta. Sigui com sigui d’interessada. Però arribar a la mentida ens sembla una actitud deshonrosa i injustificable". Segons el consell, una mentida com aquesta, "repetida mil vegades", pot acabar convertida en "una falsa veritat".

"Recollida per les càmeres d’un programa de gran audiència, la mentida pot començar la metamorfosi cap a l’engany de debò: amagar el que passa i fer creure a la gent que passa el contrari del que passa", diu el consell. Per aquest motiu, l'organisme demana a Rivera una rectificació i exigeix que s'emprenguin accions legals contra ell.

De totes maneres, el director de TV3, Vicent Sanchis, és poc partidari d'aquesta opció. Divendres passat, en una entrevista a 'El món a RAC1', es va preguntar si "l'acció legal porta a algun lloc", i va reflexionar: "¿No és més sensat demanar a aquesta gent que quan fan aquestes afirmacions tan taxatives primer valorin si són certes o no?" Segons Sanchis, "al final només et queda la sensació d’impotència: hi ha gent que pot dir algunes coses i hi ha gent que no en pot dir algunes altres, i quan entra la justícia pel mig sempre es decanta per una de les dues parts".

L'origen de l'acusació de Rivera es troba, probablement, en els polèmics tuits que Toni Albà ha dedicat a la cap de l'oposició al Parlament. El desembre del 2017, Albà va fer una piulada en vers que acabava dient "mala puta" a una "Inés", i el febrer passat va publicar un altre missatge a la mateixa xarxa social en què insinuava que Arrimadas era una prostituta.

Quan la Inés va en ruta,

les pilotes fora, xuta,

dels fangars en surt bruta,

esquitxada, gens eixuta.

Es disfressa dins la gruta,

en demócrata es transmuta,

somia que vots escruta

i crida -meus!-la mala puta. — TONI ALBÀ ||*||🎗 (@tonialba) 12 de desembre de 2017

Bon viatge a Waterloo!!! (Vigila no passis de llarg i vagis a petar a Amsterdam ...allà, estaries com a casa i a més a més tindries tots els teus drets laborals respectats!) — TONI ALBÀ ||*||🎗 (@tonialba) 23 de febrer de 2019

Aquests dos missatges van aparèixer al compte de Twitter personal d'Albà, que és col·laborador del 'Polònia' i per tant està contractat per la productora del format, Minoria Absoluta, i no directament per TV3. Arran del segon tuit, l'humorista va ser apartat temporalment del programa.

"El No-Do del segle XXI"

Albert Rivera va ser entrevistat a 'El hormiguero' dimecres passat, i en un moment de la conversa el presentador, Pablo Motos, li va demanar què faria amb TV3 si fos president del govern espanyol.

"De moment, que complís la llei, i sobretot que amb diners públics no s'insulti la meitat dels catalans i la resta d'Espanya", va començar el líder de Ciutadans, abans d'assegurar que s'havia insultat la seva companya de partit. "A TV3 han arribat a dir «extrema dreta» a tot aquell constitucionalista que no sigui independentista", va afegir. I va exclamar: "Ja n'hi ha prou! Són més de 200 milions d'euros llançats no a les escombraries, sinó a l'odi! TV3 és el No-Do del segle XXI. Han convertit la tele pública en una màquina de l'odi!"