TV3 aposta per les websèries i presenta 'Patates rosses'

TV3 presenta avui la websèrie ' Patates rosses', una ficció d’humor absurd amb un aire gamberro. Pensada per a un públic jove, està protagonitzada per noms coneguts de l’escena catalana com ara Bruno Oro, Manel Piñero, el guionista Manel Lucas o el 'youtuber' Pol Gise.

A més de fer riure l’espectador, la ficció vol explicar com és per dins la realitat d’una productora en vies d’obertura i com un conjunt de treballadors joves busquen obrir-se pas en el món de l’audiovisual català.

La websèrie ha estat gravada en gran part amb un mòbil. De fet, està pensada perquè funcioni en aquest dispositiu. Així, els episodis tindran una durada curta, d’entre 6 i 10 minuts. N’hi haurà un total de 8 i seran difosos de manera simultània a la web de TV3, al YouTube i als canals que es crearan a Instagram i Twitter.

'Patates rosses' sorgeix d’una col·laboració entre TV3 i la UAB, i està dirigida per David Villarreal i Joan Saranova, guanyadors de la beca Comunica per al foment i la innovació audiovisual l’any 2016 amb aquest projecte, que va ser el seu treball de final de grau a la universitat.