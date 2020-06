"Aquesta Marató toca a tothom": TV3 obre els donatius per a 'La Marató' del covid-19

A l'abril la CCMA va prendre la decisió inèdita de canviar, tot i que ja s'havia anunciat, el tema previst per a La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, que enguany havia de ser el de les malalties mentals. La crisi del coronavirus va empènyer l'ens públic a ajornar la temàtica anunciada i concentrar els esforços en el covid-19. No és l'únic canvi que experimentarà La Marató: per primera vegada TV3 ha decidit avançar la campanya de sensibilització, que tradicionalment es posa en marxa a l'octubre, i donar a conèixer ara la imatge gràfica i el lema de l'edició 2020: "Aquesta Marató toca a tothom".

Segons TV3, l'eslògan d'aquest any vol interpel·lar directament la societat. "«Ens toca» en el sentit més ampli, perquè ens pot afectar, perquè hem patit o podem patir la malaltia, perquè l'ha patit o la pot patir algú del nostre entorn perquè, a algunes d'aquestes persones, les hem perdut", assenyalen. Avui el TN vespre estrenarà el primer espot de La Marató, en què els presentadors de TV3 i Catalunya Ràdio animen la població a participar en la cita solidària des d'ara mateix.

Amb l'arrencada de la campanya de sensibilització també s'obre el marcador de donacions, que ja es poden començar a fer a través de la web ( https://www.ccma.cat/tv3/marato/donatiu/), per transferència o per Bizum. Una altra manera de col·laborar amb La Marató serà comprant a través de la botiga online de TV3 i Catalunya Ràdio la primera samarreta solidària de la història d'aquesta iniciativa social. La samarreta està estampada amb una fotografia d' una partícula viral de la SARS-CoV-2 en un pulmó, tal com és vist pels investigadors a través del microscopi. Els autors de la imatge són els doctors Santiago Ramón y Cajal i Jordi Temprana, d'anatomia patològica del Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus.