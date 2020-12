TV3 celebra aquest diumenge La Marató més íntima

La Marató d’avui s’escriurà amb m de mascareta. TV3 canvia el format de gran espectacle de la seva telemarató per una ambientació més íntima, com dicten les normes del distanciament social. Hi haurà cinc presentadors, però escampats pel territori: Roger Escapa, per part de Catalunya Ràdio, i Raquel Sans, Mònica Terribas, Laura Rosel i Jordi Basté per la banda de TV3. Un helicòpter és l’element de misteri -i d’humor, dins del que permeten les circumstàncies- que s’ha avançat en l’acte de presentació d’aquest dijous i que formarà part d’un dels moments àlgids de l’emissió.

L’edició d’aquest 2020, la 29a, s’havia de dedicar a les malalties mentals, però l’agenda imposada pel coronavirus ha empès cap a un canvi temàtic. Els organitzadors recorden que, tot i que al final del túnel es vegi la vacuna de la llum, el covid-19 rondarà encara força temps entre nosaltres, i les seves seqüeles seran més duradores del que es voldria, de manera que la investigació sobre aquesta matèria és plenament pertinent i justifica la decisió. Es vol córrer, i així, excepcionalment, la recepció de projectes de recerca s’obrirà dilluns, l’endemà mateix de la telemarató. Les malalties mentals, en tot cas, segueixen sent un tema sobre el qual La Marató vol contribuir i seran el tema de l’edició del 2021.

Matí d’homenatge

El programa de demà tindrà dos blocs principals. Al matí serà el moment de retre homenatge als treballadors essencials i a aquells que han estat lluitant aquests mesos contra el coronavirus des de primera línia de foc. Jordi Basté serà a la Facultat de Medicina que hi ha a l’Hospital Clínic, Mònica Terribas explorarà el Recinte Modernista de Sant Pau, Laura Rosel visitarà la conca d’Òdena, que va patir especialment la urpada del virus, i Raquel Sans serà a la Vall d’Hebron de Barcelona.

En tots els casos s’han triat escenaris que no entorpeixen l’activitat assistencial. Es tracta de parlar amb persones que han assistit en primera fila als efectes de la pandèmia. Explicaran no només les vicissituds mèdiques, sinó també el drama col·lectiu que ha suposat imposar mesures restrictives, que han impedit a molts familiars poder acomiadar les persones que han sucumbit al coronavirus.

A la tarda serà el moment de la trobada, en clau íntima i de caliu. Els testimonis es combinaran amb les veus dels científics per explicar el present de la malaltia i també amb el respir i amenització de nombroses actuacions musicals. El grup que farà de fil conductor de la tarda-nit serà Obeses.

Un altre dels canvis radicals en aquesta edició serà la manera de recaptar diners. No hi haurà el clàssic estol de telefonistes voluntaris per prendre nota de les donacions. El centre telefònic serà més reduït, per motius de seguretat, i es vol reservar per a les persones que no tinguin accés a internet. Per a la resta, un codi QR present durant tota l’edició permetrà fer els donatius. I no només això: hi haurà un Bizum activat (amb l’identificador 33333), es podran fer transferències, fer servir els caixers automàtics per fer donatius... El número de compte per enviar-hi donatius és aquest: ES94 2100 0555 34 0202122222.

Totes aquestes novetats, també de format, les explicava Àngels Molina, directora d’aquest programa televisiu, que durarà quinze hores. “No volem fer una gran celebració, perquè el límit és delicat. Però sí que aspirem a tenir una trobada amb caliu, feta seguint totes les mesures de seguretat”. Molina va destacar, també, la implicació de les televisions locals de Catalunya. Per segon any consecutiu, TV3 ha signat un conveni amb la XAL per poder fer xarxa amb les emissores de televisió de proximitat que hi ha escampades per Catalunya.

El valor dels testimonis serà especialment rellevant a La Marató de demà. “Hem de posar noms i cognoms a les xifres del coronavirus”, reivindicava durant la presentació Laura Rosel, una de les presentadores: “Conèixer aquestes persones és una experiència colpidora”. La periodista creu també que el covid-19 deixa una lliçó: “Si no estem units, no ens en sortirem”.

Aquesta apel·lació a l’esforç col·lectiu també va ser subratllada per Jordi Basté: “Aquest és el millor programa o dels millors programes que es poden veure a Europa, perquè uneix gent gran amb gent jove, i gent que pensa de maneres molt diferents. Pensem com pensem, La Marató és un orgull de país”. Terribas, per la seva banda, va posar l’accent en les persones que “no tornaran a ser les que eren”, perquè han patit seqüeles inhabilitants: “Les conseqüències del covid ens acompanyaran molt de temps i això necessita solució”.

Un rècord improbable

Tot i que aquesta és una malaltia que, de prop o de lluny, ha tocat a quasi tothom, els organitzadors són conscients que l’excepcionalitat juga en contra d’aconseguir una recaptació rècord. Sobretot pel fet que les activitats solidàries que es feien prèviament al programa -i que solien suposar la meitat dels ingressos- aquest 2020 han estat comprensiblement més migrades. Amb tot, se n’han celebrat unes 1.400. El rècord de recaptació es va assolir el 2018, quan el programa dedicat al càncer va recaptar 15.068.252 euros.

Això sí, La Marató no renuncia del tot als rècords: el disc ha aconseguit unes vendes superiors a les 200.000 còpies i fa tres setmanes que copa la primera plaça al rànquing que elabora iTunes. El disc de l’edició d’enguany, a més, sortia de les planxes amb el rècord de ser el més populós: els 19 temes que inclou sumen fins a 54 artistes, 24 dels quals interpreten el tema central del disc, Serem més forts. Tota una oda a la col·laboració que, encara que sigui des de la distància física, ha ajudat a sobreposar-se a les situacions més dures derivades d’aquesta crisi sanitària i econòmica.