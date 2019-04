TV3 comença el rodatge de la tercera entrega de ‘Joc de cartes’

El concurs gastronòmic Joc de cartes, que enfronta restaurants de tot Catalunya, escalfa motors per a una nova temporada. L’espai conduït pel cuiner Marc Ribas ha començat el rodatge de la nova entrega, en la qual es posaran en relleu els productes del territori, com els pèsols del Maresme o l’horta del Baix Llobregat. En aquesta nova temporada, Ribas visitarà zones com la Vall d’Aran, l’Urgell, el Berguedà, la Segarra o el Pallars.

Joc de cartes és un dels formats de més èxit de TV3: la primera temporada es va emetre el 2017 i va tenir una audiència mitjana de 402.000 espectadors i un 16,2% de quota de pantalla. Com a resultat de la seva bona acollida va tenir una edició estiuenca i es va aprovar una segona temporada que es va estrenar el març del 2018. Durant l’emissió de la segona entrega, Joc de cartes va obtenir la seva xifra record d’espectadors: 521.000 televidents i un 22,5% de share.