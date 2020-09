TV3 es pregunta com serà Barcelona d’aquí 30 anys

Com serà Barcelona d’aquí 30 anys? O, més aviat, com hauria de ser, i què cal fer ara per aconseguir-ho? Aquestes preguntes són el punt de partida del documental Barcelona 2050: Reptes urgents per a un futur sostenible, que s’estrena a TV3 avui a les 23.10 h. El treball, dirigit per Joan Úbeda i produït per Barcelona Global i The Mediapro Studio, dibuixa els eixos que haurien de definir la Barcelona del futur, en els àmbits econòmic, social i urbanístic. Ho fa a partir de les opinions d’una trentena de persones molt vinculades a la ciutat i expertes en àmbits com la tecnologia, la ciència, les smart cities, l’energia, la cultura i l’emprenedoria, que reflexionen sobre “quines haurien de ser les línies mestres de qualsevol projecte que pretengui abordar el desenvolupament de la ciutat en un entorn de societat digital i d’emergència climàtica”. El paper de l’àrea metropolitana, la capacitat de Barcelona per atreure talent, l’habitatge o el model de governança de la capital catalana són alguns dels aspectes que s’aborden en el documental, que també assenyala algunes de les àrees de la ciutat amb més potencial de creixement.