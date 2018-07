TV3 estrenarà 'La catedral del mar' el 27 d'agost

'La catedral del mar' arribarà a TV3 el 27 d'agost. La televisió pública catalana ho ha anunciat aquest dijous, just l'endemà que Antena 3 emetés l'últim capítol de la sèrie per a tot Espanya. Totes dues cadenes són coproductores de la ficció, juntament amb Netflix i la productora catalana Diagonal TV. L'acord entre les diferents parts establia que TV3 podria emetre la sèrie (en versió catalana) un cop ja s'hagués vist a Antena 3 en castellà, mentre que Netflix l'explotarà després en el mercat internacional.

Basada en l'exitosa novel·la homònima d'Ildefonso Falcones, 'La catedral del mar' se situa a Barcelona al segle XIV, durant la construcció de la basílica de Santa Maria del Mar, i narra la vida d'Arnau Estanyol, un jove pagès que fuig amb el seu pare de la tirania d'un senyor feudal i es refugia a la ciutat, on es converteix en un home lliure. Allà treballa com a bastaix, portant pedres del port fins al lloc on s'està construint l'església, i experimenta un ràpid ascens social. La seva prosperitat, però, desperta les enveges dels seus enemics, que tramen un complot contra ell i l'acaben posant en mans de la inquisició.

La sèrie, de vuit capítols, té com a director Jordi Frades i compta amb Aitor Luna com a protagonista principal. Pablo Derqui, Michelle Jenner, Josep Maria Pou, Silvia Abascal, Ramon Madaula, Anna Moliner i Nora Navas, entre molts altres, formen part del repartiment de la ficció. Malgrat que el llibre, en la versió catalana, es titulava 'L'església del mar', TV3 ha anunciat de moment la sèrie amb el títol original, 'La catedral del mar'.

En la seva emissió a Antena 3, 'La catedral del mar' ha sigut líder d'audiència a Espanya els dimecres a la nit, amb una mitjana de 2.658.000 espectadors i un 17,4% de quota de pantalla. El seguiment, però, ha anat a la baixa, setmana a setmana. A Catalunya, la sèrie s'ha situat pràcticament cada setmana al darrere de 'Joc de cartes', i s'ha acomiadat amb una mitjana de 373.000 seguidors i un 16,2% de 'share'.

Amb l'estrena de 'La catedral del mar', TV3 recuperarà per a la ficció la franja habitual dels dilluns a la nit, que havia quedat òrfena d'aquest tipus de continguts a l'abril, quan es va acabar 'Benvinguts a la família', l'última sèrie que la televisió pública va poder produir abans de l'esclat de la crisi de l'IVA. TV3, però, ja prepara una altra sèrie de 'prime time' per a la tardor, 'Si no t'hagués conegut', que probablement prendrà el relleu de 'La catedral del mar' un cop s'acabi, a mitjans d'octubre.