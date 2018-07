TV3 explora un canvi legal per resoldre el conflicte de l’IVA

TV3, juntament amb la resta de canals de televisió autonòmics agrupats en la Forta, ha començat a treballar per revertir el canvi en els criteris de deductibilitat de l’IVA recollits en la llei de contractes del sector públic aprovada al Congrés el novembre de l’any passat i que va significar una nova estocada contra els comptes de les corporacions autonòmiques. En el cas de TV3, l'impacte de la mesura és de 20,4 milions d’euros cada any, que per a l'exercici actual ha quedat cobert amb una aportació extraordinària del Govern.

La presidenta en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach, ha explicat aquest divendres, durant una compareixença davant la comissió parlamentària de control als mitjans públics, que la Forta “està treballant amb els grups parlamentaris del Congrés una modificació de la llei que resolgui d’una vegada per totes aquest conflicte”. Segons han explicat a l’ARA fonts de la Corporació, de moment s’han iniciat contactes amb alguns diputats per “sensibilitzar-los” sobre les greus conseqüències pressupostàries que té per als mitjans autonòmics aquest canvi legal, amb l’esperança que això s’acabi traduint en una nova llei més beneficiosa per a aquests organismes. D’entrada, els diputats s’han mostrat “receptius” a les peticions de la Forta.

Paral·lelament, aquest organisme també treballa per tramitar una consulta vinculant davant la direcció general de Tributs per intentar resoldre la crisi de l’IVA. Més enllà dels 20,4 milions anuals que la CCMA haurà de pagar per aquest concepte si no canvia la llei, Hisenda li reclama 147 milions d’euros més corresponents al període 2015-2017, quan es va aplicar un nou criteri (en aquell cas, sense cap canvi legal que el fonamentés) consistent aplicar un IVA del 21% al total de la subvenció pública atorgada per la Generalitat als mitjans públics.

Un tema recurrent durant la sessió d'aquest divendres al Parlament ha sigut la necessitat que s’aprovi el nou contracte programa de la Corporació, un document que ha de determinar, entre altres coses, quants diners ha d’aportar cada any el Govern als mitjans públics, i que és inexistent des del 2009. Llorach ha recordat que el 2013 es va estar a punt de signar el nou contracte programa, però que a última hora es va optar per no fer-ho perquè això hauria impedit que la CCMA rebés diners extres del Govern en un moment en què la crisi de l’IVA ja havia esclatat. Des del PSC, en canvi, el diputat David Pérez ha argumentat que, precisament, el problema s’hauria resolt més ràpidament, perquè el document ja hauria pogut preveure que, en cas de necessitat sobrevinguda, el Govern hi pogués aportar els recursos necessaris. Una clàusula similar s’havia inclòs en el contracte programa anterior, que va estar vigent del 2006 al 2009.

En qualsevol cas, Llorach ha indicat que, tenint en compte que el contracte programa emana del mandat marc de la Corporació, i que aquest document va quedar sense vigència al febrer, seria prioritari que primer el Parlament actualitzés el mandat marc i, posteriorment, el Govern i la Corporació signessin el nou contracte programa.

Millora tecnològica

Més enllà dels aspectes relacionats amb la governança de la Corporació, el director de TV3, Vicent Sanchis, ha anunciat que part dels 20,4 milions que el Govern ha aportat a la CCMA per pal·liar la crisi de l’IVA es destinaran a permetre que la cadena produeixi tots els seus continguts en alta definició, una inversió que fa molt temps que s’està ajornant i que s’espera que sigui una realitat “al llarg de l’any que ve”. Actualment TV3 produeix en HD els informatius i la sèrie de sobretaula, però els platós de programes encara no estan equipats amb aquesta tecnologia. Per produir aquests espais en alta definició la cadena es veu obligada a realitzar-los des d’una unitat mòbil que sí que compta amb la tecnologia corresponent però que no sempre està disponible. La intenció és adequar els equips tècnics del departament de programes per tal de resoldre aquesta mancança, que suposa un greuge en comparació amb les cadenes espanyoles, que sí que ofereixen els seus programes en alta definició.

D’altra banda, aquest mes es traslladarà a les instal·lacions de Sant Joan Despí el departament de mitjans digitals de la Corporació, fet que permetrà deixar de pagar el lloguer de l’espai on s’ubica actualment. Aquests professionals ocuparan el nou edifici construït a la seu de TV3 que ha d’acollir les redaccions d’informatius i d’esports un cop es dugui a terme la confluència entre la ràdio i la televisió.