TV3 : el millor juliol en deu anys tot i el Mundial

Excel·lent juliol per a TV3, que acaba líder tot i haver de competir amb el Mundial. La pública acostumava a punxar i perdre la primera plaça o bé el juny o bé el juliol. Des del 2000, només havia trencat aquesta maledicció tres cops: el 2003, el 2013 i el 2015. Aquesta és, a més, la primera vegada que ho aconsegueix en un any amb campionat de futbol.

CCMA

TV3 certifica la recuperació amb el final de temporada

El 13,3% aconseguit fa que obtingui la millor dada en un juliol des de l'any 2008. La xifra fa que la mitjana de la temporada quedi en un 14,4%, la qual cosa vol dir 3,8 punts més que l'any anterior. TV3 ha capitalitzat les bones dades de les estrenes d''Aire lliure' i 'Rols de parella', al mateix temps que acomiadava amb èxit 'Com si fos ahir', 'Preguntes freqüents' i 'Joc de cartes'.

Les dades qualitatives tornen a blindar la pública davant les crítiques polítiques. Va obtenir per tercer mes un 8,5 de nota en l'enquesta que la multinacional GFK elabora en un grup estable d'espectadors, la qual cosa la converteix en la televisió generalista més ben valorada al juny. En el cas dels informatius, la nota puja al 9,0.

La resta de canals de la Corporació, tanmateix, segueixen a l'UCI. Sobretot l'Esport3, que baixa dues dècimes i fa el seu mínim històric, amb un 0,3%. El Super3/33 s'ensorra una nova dècima i ja està en un minso 0,8%, que també és la pitjor dada de la seva trajectòria. Només el 3/24 salva els mobles, amb un 1,5% que tanmateix implica perdre tres dècimes respecte al mes anterior.

8TV

Preocupant davallada que l'enfonsa en el mínim històric

La marxa d'Arús ja es deixa notar a l'audiència del canal privat, que torna a baixar per tercer mes consecutiu. S'acomiada de quatre dècimes i es queda en un 1,2%. És només un terç de l'audiència que feia tretze mesos enrere, el juny del 2017. I encara més rellevant resulta la dada més baixa signada mai pel canal de Godó, incloent-hi els primers anys, quan es coneixia com a CityTV. La quota del català, que havia experimentat una puixança amb l'èxit de l'últim any per part de TV3, queda llastada pels mals resultats dels segons canals i de l'oferta privada. Aquest mes cau dramàticament fins al 17,1%. Dos mesos enrere, superava el 20%.

Mediaset i Atresmedia

Telecinco domina, però menys del que esperava

La caiguda d'Espanya a vuitens de final en el Mundial de futbol de Rússia ha anat en contra de l'interès de Telecinco, que confiava en una supervivència de 'la roja' més gran, de manera que li salvés el juliol. Tot i tenir els drets, a Catalunya s'ha quedat en un 10,5%, que és només set dècimes més que la seva mitjana del curs. I, en tot cas, es queda a 2,8 punts del lideratge. També pateix Cuatro, que havia aconseguit un 8,1% el més passat però que, desproveïda ja de partits de primer nivell, cau fins al 5,8%.

A Atresmedia no tenen gaire cosa a celebrar, perquè Antena 3 segueix sense superar la seva rival directa. Ara el seu 9,4% la fa estar només a 1,2 punts de Telecinco, amb molta menys despesa. I, si es mira el resultat de temporada, la diferència a favor de la cadena cian és només de tres dècimes. La televisió de Planeta té un consol no pas menor en el fet que La Sexta torna a guanyar Cuatro, tot i que el 6,1% aconseguit implica deixar-se nou dècimes en un sol mes. Pel que fa a televisions temàtiques, FdF semblava haver entrat en barrina però puja del 2,7% al 3,5% i demostra que les repeticions poden ser encara un negoci saludable, fins i tot en aquests temps de televisió a la carta.

RTVE

La pública espanyola apunta que pot sortir del pou

La 1 millora dues dècimes i puja fins al 6,9%. Però aquest no és un resultat com per treure gaire pit, tenint en compte que partia de la pitjor dada de la temporada i una de les pitjors de la seva història. La 2, per part seva, guanya dues dècimes i puja fins al 2,1%. I Teledeporte marca un meritori 1,4%, la seva millor dada d'un curs que no ha passat del 0,6% en cap altre mes.

Resultats a Espanya

Mediaset segueix dominant el panorama d'audiències

Telecinco guanya i ja suma divuit mesos consecutius com a televisió més vista a Espanya. El Mundial hi ha ajudat –tot i que no tant com pretenien– i ha anat molt bé la crossa prestada per 'The good doctor', que els ha rescabalat de les audiències discretes (respecte a les expectatives) del futbol. Amb un 14,4% de quota de pantalla, supera en tres punts els resultats d'Antena 3. La tercera en discòrdia és La 1, que recupera quatre dècimes i marca un 10,3%. El duel dels segons canals se salda aquest cop, i per només una dècima, a favor de La Sexta: 6,6% contra el 6,5% de Cuatro. Per grups empresarials, Mediaset té el 30,3% de l'audiència, i Atresmedia, el 26,0%. El consum de televisió ha sigut de 206 minuts per teleespectador, 11 minuts menys que el juny de l'any passat.