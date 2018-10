TV3 tanca el millor setembre dels últims sis anys i continua liderant

TV3 ha començat la temporada liderant i ja acumula 14 mesos seguits sense baixar de la primera posició. La televisió pública va ser la cadena més vista al setembre a Catalunya i va eixamplar la distància amb les seves rivals.

TV3

Obté la millor dada d'un mes de setembre des del 2012

TV3 ha obtingut al setembre un 14,3% de quota de pantalla, el millor resultat en el primer mes de la temporada des del 2012. Respecte a l'any passat, el creixement ha estat d'1,3 punts, i en comparació amb l'agost n'ha guanyat 3,1. Amb aquests bons resultats, la pública enllaça ja 14 mesos consecutius de lideratge, des de l'agost de l'any passat, i amplia la distància respecte a les seves principals rivals: si fa un mes es va imposar per només vuit dècimes, ara el seu lideratge és molt més còmode i avantatja Antena 3 en 4,1 punts.

De totes maneres, el bon rendiment del canal principal no pot amagar els problemes que continuen arrossegant la resta de canals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). El millor resultat l'obté el 3/24, que repeteix l'1,7% de l'agost (la segona dada més baixa en 12 mesos). L'Esport3, que al juliol havia tocat fons amb un 0,3%, va pujar a l'agost fins al 0,4% i ara se situa en el 0,5%. I el Super3/33 cau una dècima i es queda amb un 0,9%, la segona pitjor dada de la seva història, només per davant del 0,8% del juliol. En conjunt, els canals de la CCMA han obtingut al setembre un 17,4% de 'share'.

Canals privats espanyols

Antena 3 manté el segon lloc però Telecinco s'hi apropa

Per segon mes consecutiu, Antena 3 va ser al setembre el segon canal més vist a Catalunya. Ho ha aconseguit malgrat deixar-se dues dècimes i quedar-se en un 10,2% que l'allunya a més de 4 punts del lideratge i que permet a Telecinco acostar-se la segona plaça: el canal de Mediaset, que havia estat segon al juny i al juliol, ha guanyat 1,1 punts en relació amb l'agost i ara és tercer amb un 9,5%.

La batalla entre La Sexta i Cuatro es decanta novament a favor del canal d'Atresmedia, que ha obert una escletxa molt important respecte a la seva rival més directa: ha guanyat mig punt i ha arribat al 6,4%, mentre que la segona cadena de Mediaset ha baixat del 5,3% al 4,9% i ha marcat el pitjor registre des de l'octubre del 2012. Els 1,5 punts que separen les dues cadenes són la distància més àmplia des del novembre de l'any passat, en què La Sexta va obtenir la segona millor dada històrica impulsada per la situació política a Catalunya.

Malgrat tot, Mediaset recupera l'avantatge com grup, gràcies al bon rendiment de canals temàtics com FDF (el més vist d'aquesta categoria, amb un 3,1%) i Energy (3%). En conjunt l'oferta de Mediaset acumula un 24,5% de quota (el mateix resultat que a l'agost) i la d'Atresmedia se situa en el 24,2% (vuit dècimes menys que fa un mes).

TVE

La 1 obté la pitjor dada en tres anys i salva el quart lloc per la mínima

La 1 es manté en quarta posició, però amb un avantatge de només dues dècimes sobre La Sexta. En el primer mes amb la nova oferta dissenyada sota les ordres de Rosa María Mateo, la televisió pública ha fet un 6,6%, dues dècimes menys que a l'agost i el registre més baix des del setembre del 2015. Sumant-hi la resta de canals, RTVE ha tancat el setembre amb un 11,9% de quota.

8TV

El canal de Godó no aixeca cap i es queda a l'1%

8TV ha iniciat la temporada amb males notícies: un 1% de quota al setembre. Després del mínim històric de l'agost, en què va marcar un 0,9%, aquest increment d'una dècima representa un respir insuficient per al canal de Godó, que se situa fins i tot per sota de l'1,2% del juliol (en què ja no s'emetia l''Arucitys') i es, de fet, el segon pitjor registre històric de la cadena. La suma d'aquest resultat (i el 0,1% de RAC105) i el de la CCMA situa la quota del català en el 18,5%.