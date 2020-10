TV3 preveu poder donar els partits de Lliga de l'Espanyol, el Girona i el Sabadell

L'agònic canal Esport3 comença a veure un tímid horitzó. Els partits de Lliga de la Segona Divisió A de futbol podrien començar a veure's aviat al canal públic, ja que TV3 ultima la compra dels seus drets esportius. Ho ha avançat el director de la televisió, Vicent Sanchis, a la comissió de control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Això voldria dir tenir accés als partits que juguen tres equips catalans en aquesta categoria: l'Espanyol, el Girona i el Sabadell.

Això se sumaria a la recent adquisició de TV3 dels drets –"a un preu molt raonable", segons Sanchis– tant dels partits amistosos del Barça com de la Primera Divisió femenina, en què juguen tant el Barça com l'Espanyol.

Aquestes compres no impliquen la renúncia a l'esport base i a les disciplines minoritàries, a què s'ha intentat orientar el canal, en els últims temps, segons Sanchis. "Tenim també ofertes de les televisions locals, i de la XAL, per emetre partits". El directiu ha explicat que, en les pròximes setmanes, podrà concretar més com queden repartides les finestres, ja que a l'estiu va anunciar que crearia una marca específica per als joves i això comportarà, amb molta probabilitat, canviar la manera com actualment estan organitzats el 33, el Super3 i l'Esport3.

Un altre canvi serà el nomenament d'un nou director d'esports a TV3, després que Bernat Soler hagi presentat la dimissió, adduint motius personals. L'àrea d'esports ha viscut uns últims mesos remoguts, que es van saldar amb la marxa de Cristian Garcia, com a cap d'Esports corporatiu –és a dir, al mateix nivell que els directors de TV3 i Catalunya Ràdio i amb atribucions transversals–. La Corporació no ha cobert la seva plaça, de manera que els directius de mitjans han recuperat les competències sobre aquesta àrea.