TV3 prepara un telefilm sobre l’exili republicà

TV3 ha començat a rodar Èxode, de la batalla a la frontera, un telefilm ambientat l’any 1939 i que es fixarà en l’exili dels defensors de la República a les acaballes de la Guerra Civil Espanyola. Després de perdre la Batalla de l’Ebre, que evidencia que la derrota final del bàndol republicà és només qüestió de temps, 460.000 persones emprenen el llarg camí cap a la frontera francesa. Primer són civils, però de mica en mica s’hi van afegint soldats en retirada o que han desertat al veure que la resistència és inútil. Entre ells hi ha el Guillem i la Maria, que enmig d’aquesta situació dramàtica viuran una intensa història d’amor.

La cinta, coproduïda per TV3 i Set Màgic Audiovisual amb la col·laboració d’Aragón Televisión, estarà protagonitzada per Marcel Borràs, Roser Tapias i Joan Amargós, i hi participaran també Òscar Muñoz, Marta Aguilar, Zoe Stein, Sofia Valés, Manuel Morón, Ivan Benet i Adrian Grösser. El director Román Parrado i el guionista Eduard Sola tornen a fer tàndem tres anys després del telefilm Ebre, del bressol a la batalla, una altra producció de TV3 que explicava la història de la Lleva del Biberó.