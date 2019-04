TV3 presentarà "diferents querelles" contra Rivera per injúries i incitació a l'odi

El director de TV3, Vicent Sanchis, ha anunciat aquest divendres, a la comissió de control parlamentaria a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), que el canal públic litigarà contra Albert Rivera. En concret, es presetnaran "diferents querelles" contra el president de Ciutadans, tant per injúries com per incitació a l'odi. La cadena es defensa així de l'acusació llançada fa uns dies per Rivera, que en una entrevista al programa d'Antena 3 'El hormiguero' va assegurar que TV3 s'havia dit "puta" a Inés Arrimadas. Però no és el cas: aparentment, el líder de la formació taronja es refereia a un tuit del compte personal de l'actor Toni Albà, excol·laborador del programa 'Polònia'.

"No ens cansarem de dir-ho. I farem alguna cosa concreta, perquè sembla que som els grans miserables de la pel·lícula i que sempre estem difamant i insultant", ha explicat el director de TV3. "Quan un polític diu i recalca que TV3 ha dit «puta » a Inés Arrimadas està mentint. I quan a aquest líder polític se li adverteix una vegada i una altra i no rectifica, davant d'això no hi ha més que la defensa legal. Així que la Corporació, per aquestes afirmacions contràries a TV3, presentarà diferents querelles per calúmnia, injúries i incitació a l'odi", ha anunciat Sanchis.

El director de TV3 dona així compliment a una sol·licitud rebuda el 2 d'abril per part del Consell Professional d'Informatius de la cadena, l'òrgan que representa els periodistes de la casa. "Recollida per les càmeres d’un programa de gran audiència, la mentida pot començar la metamorfosi cap a l’engany de debò: amagar el que passa i fer creure a la gent que passa el contrari del que passa", afirmaven al seu comunicat, en el qual exigien a la direcció que posés en marxa "els mecanismes legals de defensa de la integritat de la cadena".

En un primer moment, però, Sanchis no semblava procliu a la denúncia. En una entrevista a 'El món a RAC1' la setmana passada es preguntava si "l'acció legal porta a algun lloc", i va reflexionar: "¿No és més sensat demanar a aquesta gent que quan fan aquestes afirmacions tan taxatives primer valorin si són certes o no?" En tot cas, admetia el greuge comparatiu: "Al final només et queda la sensació d’impotència: hi ha gent que pot dir algunes coses i hi ha gent que no en pot dir algunes altres, i quan entra la justícia pel mig sempre es decanta per una de les dues parts".

"Benvinguts a l'estat de dret"

L'anunci de Sanchis ha rebut la resposta d'un dels representants de Ciutadans a la comissió de control, Nacho Martín Blanco. "Benvinguts a l'estat de dret", ha dit, irònicament, el diputat, que anteriorment havia criticat els responsables de la Corporació per haver qüestionat les decisions de les juntes electorals referides a la cobertura de la manifestació del 16 de març a Madrid i a les expressions 'presos polítics' i 'exiliats'.

"Si volen querellar-se contra Ciutadans i contra el seu president, endavant. Ens veurem als tribunals i ja veurem qui té raó", ha continuat Martín Blanco, i ha afegit: "Si nosaltres ens haguéssim de querellar per totes i cadascuna de les mentides que cada dia ens diuen des de TV3, no acabaríem".

El PSC, en contra

Per la seva banda, el diputat del PSC David Pérez ha criticat la decisió de TV3, i ha considerat que destinar diners "a despeses supèrflues" com la presentació d'una querella és "una barbaritat". Durant la seva intervenció, ha dit: "No dediqui recursos de TV3 per querellar-se contra polítics que critiquen TV3. Jo critico TV3 i ho continuaré fent". En el torn de respostes, la presidenta en funcions de la CCMA, Núria Llorach, ha aclarit: "La crítica s'accepta, però de les mentides ens hem de defensar".