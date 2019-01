TV3 passa revista als catalans amb ‘Trenquin tòpics’

¿Els catalans són realment garrepes? Aquesta és una de les moltes preguntes que intenta respondre 'Trenquin tòpics', el programa que arriba demà al 'prime time' de TV3 per aclarir si el prejudicis que solen acompanyar els catalans tenen algun fonament real. Aquesta missió antropològica té com a guia Queco Novell, que en aquesta ocasió es multiplica per dos: l’estàndard, que representa el català més corrent, i la seva consciència, un 'alter ego' que està fart de la correcció i el seny.

Explica Pol Izquierdo, director del format, que l'espai va néixer com una manera de “riure’ns de nosaltres mateixos, i el tòpic era la manera més fàcil de fer-ho perquè és l’expressió curta que utilitzem per definir els altres”. La idea, assegura, era “fer autoparòdia dels catalans i fer-ho amb un punt de mala llet”. 'Trenquin tòpics' vol evitar caure en l’autocomplaença i en això hi juga un paper fonamental l’'alter ego' de Queco Novell. Per no caure en l’humor blanc i mirar-se massa el melic, el programa recorre a aquest 'alter ego' –la consciència de Novell–, amb qui el presentador estableix uns diàlegs teatrals carregats de mala llet.



Posar en imatges un tòpic

“Ha sigut un programa molt difícil perquè un tòpic és un concepte verbal que nosaltres havíem de convertir en una seqüència televisiva”, assegura Izquierdo, que destaca la dificultat de posar en imatges el tòpic sobre els catalans i el seu sentit del ridícul. Confessa, per exemple, que en un principi es van proposar explorar el tòpic de la solidaritat però el van haver de descartar perquè “s'hi podia fer poca conya i podia ser autocomplaent”.

Per la seva banda, Queco Novell assegura que el programa ha estat en evolució constant des que van començar a rodar a l’abril. “M’ha agradat molt perquè ha anat agafant forma a mesura que l’anàvem fent. Ha anat evolucionant, com si féssim fang”, explica.

En l’exploració dels tòpics, el presentador compta amb el suport d’un expert, l’antropòleg i escriptor Adrià Pujol, que s’encarrega d’explicar l’origen de cada un dels tòpics. Les seves aportacions són essencials perquè, a banda del component d’entreteniment, hi hagi una dosi de divulgació, una de les marques de la casa, segons Izquierdo. “Jo respondré les preguntes de forma científica, però de tant en tant m’inventaré alguna cosa”, assegura Pujol, remarcant que el to del programa és distès.

El programa consta de deu episodis, cada un dedicat a un tòpic diferent. El punt de partida és la garreperia, però al llarg d’aquesta primera temporada Novell es preguntarà si els catalans són pactistes, avorrits, renegaires o molt treballadors.

De tots els episodis rodats, tant Izquierdo com Novell coincideixen que el vuitè, dedicat als tòpics del Procés, ha sigut un dels més delicats de preparar. Un dels motius era que els convidats –Liz Castro, Enric Vila, Laura Fàbregas, Antonio Baños, Manel Vidal i Maiol Roger, cap de Política de l’ARA– havien d’intentar no caure en l’anàlisi del que ha passat en els últims mesos i concentrar-se només en els tòpics. “Aquest capítol pot trepitjar algun ull de poll. Pot ser que algú no entengui per què parlem així d’aquells dies”, confessa Novell, tot i que assegura que el programa no té intenció de ser polèmic.

Izquierdo explica que l’episodi dedicat al Procés no estava plantejat des del principi, però que va sorgir a mesura que anaven rodant la resta. “Ens vam adonar que parlàvem de moltes coses que s’han vist reflectides en el Procés”, diu Izquierdo, que detalla que se centren en un període curt de temps del qual han agafat imatges que expliquen diferents coses, com “l’arrencada de cavall i parada de burro” de la proclamació de la República i la seva posterior suspensió.

Per tancar cada episodi, el 'Trenquin tòpics' ha fixat Pepe Colubi, periodista, humorista i escriptor asturià resident al Baix Llobregat. En cada episodi, Colubi aportarà la seva visió sobre el tòpic tractat i sobre els catalans.

Sobre la possibilitat que el programa sumi noves temporades, tant el director de TV3, Vicent Sanchis, com Izquierdo es van mostrar cautelosos i ho condicionen a poder trobar més tòpics sobre els catalans.