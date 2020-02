TV3 segueix sumant rècords

L’inici del 2020 televisiu arriba amb TV3 consolidada com la cadena més vista de Catalunya, i sense símptomes que aquesta situació pugui canviar en un futur pròxim. La televisió pública catalana assoleix la xifra rodona de 30 mesos consecutius liderant, i la gran batalla de les audiències es trasllada ara a la segona i la tercera posició del rànquing del més vist, en què Antena 3 segueix empenyent per sobrepassar Telecinco.

CCMA

Inici d’any plàcid per a la televisió pública

TV3 engega el 2020 com a líder amb una quota de pantalla del 15,6%, la millor dada d’un gener de la televisió pública des del 2008. L’any 2019, per exemple, la televisió pública va arrencar amb un 14,5%, més d’un punt menys que aquest gener. El 3/24 també comença amb bon peu l’any i marca un 2% de quota, una millora de cinc dècimes respecte al gener del 2019, quan va obtenir un 1,5%. Les bones dades de TV3 i del canal informatiu de la CCMA no poden amagar, però, l’estat crític en què es troben el 33/Super3 i l’Esport 3, que segueixen sense aixecar cap: el primer obté un 0,7% -tres dècimes menys que el gener del 2019- i el segon un 0,6%, xifra que suposa un tímid repunt d’una dècima respecte a les mateixes dates de l’any passat.

La televisió pública també lidera els rànquings qualitatius elaborats per l’empresa GFK. El canal se situa com la cadena generalista més ben valorada del gener i obté una nota de 8,5. També reben bona nota dels espectadors els informatius de la cadena -un 8,6-, i els espais d’entreteniment El foraster, Polònia i Està passant, tres programes valorats amb una nota de 8,8.

Canals privats espanyols

Antena 3 retalla distàncies respecte a Telecinco

La primera cadena de Mediaset, Telecinco, segueix sent el segon canal més vist de Catalunya amb una quota del 9,9%, tot i que el seu avantatge respecte a Antena 3, que marca un 9,1%, ha disminuït des del desembre. Telecinco va tancar el 2019 amb un 11,4%, mentre que Antena 3 va obtenir un 8,4%. Amb tot, les dades de la cadena d’Atresmedia són pitjors que les obtingudes el gener del 2019, quan va aconseguir situar-se en segona posició del rànquing amb un 11,7%. A partir d’aquell mes, Antena 3 va perdre un llençol a cada bugada i va quedar relegada a la tercera posició del rànquing.

Pel que fa a la resta de canals dels principals grups mediàtics espanyols, Cuatro signa un 5% de quota -cinc dècimes més respecte al desembre- i La Sexta un 6,3%, dues dècimes més que el mes anterior.

En el cas de les temàtiques, Mediaset i Atresmedia es reparteixen el joc equitativament. El primer grup obté un 2,8% amb Energy i un 2,4% amb FDF, mentre que el segon aconsegueix un 2,6% amb Atreseries i un 2,4% amb Neox.

TVE

Televisió Espanyola viu una tímida remuntada

Bon inici d’any per a TVE a Catalunya, tot i que la cadena pública espanyola encara està lluny de les dades que tenia fa una dècada. Aquest gener el canal ha obtingut una quota mitjana del 7,1%, quatre dècimes més del que obtenia l’any passat a les mateixes dates. De fet, TVE va començar i acabar el 2019 amb la mateixa quota, el 6,6%.

Pel que fa a la resta de mitjans de la corporació espanyola, La 2 engega l’any amb un 2,4% i Clan amb un 1,4%, resultat que duplica el que ha aconseguit el canal infantil de la CCMA (Super3).

8TV

Una lleugera remuntada que no soluciona l’estat crític

La cadena privada del Grup Godó no veu la llum al final del túnel i continua a baix de tot del rànquing de les cadenes més vistes. Amb tot, 8TV comença el gener amb un 0,9% de quota de pantalla, una xifra que suposa un augment de tres dècimes tant respecte al gener del 2019 com al desembre del mateix any.

Resultats a Espanya

No hi ha rival per a Telecinco, que suma 17 mesos com a líder

Al conjunt de l’Estat, el 2020 arrenca amb Telecinco sent líder per 17è mes consecutiu, gràcies a una quota del 13,6%. Malgrat mantenir el lideratge, la cadena de Mediaset ha perdut gairebé dos punts respecte al desembre del 2019.

La plata del rànquing és per a Antena 3 amb un 11,7%, i el bronze per a La 1, que obté un 10,2%. De fet, el programa més vist del mes a tot Espanya no es va emetre a Telecinco, sinó a La 1: la gala dels premis Goya va tenir 3,5 milions d’espectadors i va marcar un 26% de quota de pantalla.

El rànguing dels canals més vistos el tanquen La Sexta (6,9%), Cuatro (5,8%) i La 2 (2,8%).