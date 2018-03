TV3 s’escapa encara més al febrer

TV3 ja té el segon mes de l’any al sac i manté un marge de vora cinc punts respecte al segon classificat. Això li permet aspirar a repetir un novè any consecutiu com a televisió més vista del país.

CCMA

TV3 firma un dels seus millors resultats dels últims temps

El 14,7% obtingut pel primer canal de la Corporació suposa millorar en un punt el resultat del gener i ampliar el marge respecte a Antena 3, que és segona amb un 9,9% de quota de pantalla. L’actualitat política ha tornat a jugar a favor de la televisió pública catalana, però l’èxit es basa també en la bona audiència aconseguida amb programes com Està passant, Polònia, Preguntes freqüents, El foraster i la sèrie Benvinguts a la família. El share que s’ha aconseguit al febrer suposa la segona millor dada des del novembre del 2012, només superada per l’excepcional 17,5% viscut a l’octubre i inequívocament lligat al moment polític del país.

La resta de canals de la CCMA, amb tot, estan estancats. El Super3/33 millora una dècima però només registra un 1,1% de quota. Una dècima de variació també, però cap avall, és la que experimenta l’Esport3, que es queda en un 0,5%. I el 3/24 repeteix el resultat d’1,9%.

Els índexs qualitatius també somriuen a TV3, que segueix sent la cadena generalista més ben valorada -segons el panel de l’empresa GFK- amb un 8,4 de nota. Els informatius també són líders, amb un 8,5 de puntuació. I són els que generen més credibilitat, amb un 95,9% dels enquestats que els validen en aquest aspecte.

8TV

El canal de Godó es manté sota mínims i calca el 2,1% del gener

La televisió privada catalana segueix en coma, pel que fa als audímetres. El 2,1% registrat al febrer suposa repetir el resultat del mes anterior. La xifra queda lluny del 2,8 que va tenir de mitjana en el global del 2017, que ja suposava un retrocés important respecte al 3,4% de quota d’un any abans.

Atresmedia

Antena 3 consolida la posició de segona televisió a Catalunya

Ja són cinc els mesos consecutius en què Antena 3 aconsegueix quedar segon i, per tant, superar Telecinco (encara que la cadena de Mediaset sigui la que encapçala tradicionalment els rànquings a Espanya). Pel que fa a La Sexta, guanya el seu duel amb Cuatro: obté un 6,5% de share, dues dècimes més que al gener que li permeten augmentar la distància amb el rival fins a un punt sencer.

Mediaset

Telecinco segueix sense trobar la fórmula aquesta temporada

El primer canal de Mediaset està patint a Catalunya aquest curs: encara no ha arribat als dos dígits i el 8,8% firmat al febrer suposa una millora massa minsa respecte al 8,7% del gener per pensar que ja ha entrat en el punt d’inflexió. Cuatro, per la seva banda, tampoc li reporta gaires alegries: el 5,5% és la mateixa quota de pantalla que la del mes anterior.

TVE

Tot i Operación Triunfo ,

La 1 perd sis dècimes al febrer

Després de sucumbir als seus mínims històrics l’any passat i l’anterior, La 1 semblava enfilar el camí de la recuperació. Però les sis dècimes que perd al febrer, i que la fan caure fins al 7,7% de share, generen dubtes en la lluita pel lideratge català en l’àmbit de les televisions espanyoles. De fet, per sota hi té La Sexta a només 1,2 punts, que és justament el marge que, per dalt, li porta encara Antena 3.

Resultats a Espanya

Empat tècnic decidit per les centèsimes a favor de Telecinco

Aquesta vegada ha calgut mirar el segon decimal. Telecinco pot reclamar el lideratge amb el seu 12,89% respecte al 12,86% d’Antena 3, però els arrodoniments amb què se sol treballar -a un sol decimal- faran que aquest mes sigui considerat un empat tècnic entre les dues grans cadenes espanyoles. I l’empat, per a Mediaset, és en camp propi tenint en compte que dels últims 40 mesos, Telecinco havia sigut la televisió més vista en 37. La 1 aconsegueix el bronze, amb un 11,1% que li comporta baixar quatre dècimes, mentre que La Sexta guanya una dècima fins al 6,6% i Cuatro s’estanca en el 5,9% per tercer mes consecutiu. Cal anar al desembre del 2013 per trobar una marca pitjor. FdF segueix com a canal temàtic més vist, amb un 3,1% de quota.