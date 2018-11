TV3 torna a tenir un concurs

TV3 tornarà a tenir un concurs a la graella. A partir d'aquest cap de setmana, la televisió pública emetrà, cada dissabte i diumenge a les 20 h, 'Atrapa’m si pots', un programa de preguntes i respostes, conduït per Llucià Ferrer, que suposarà el retorn d’aquest gènere a la programació després d’un any i mig d’absència. L’últim format d’aquestes característiques que va oferir la televisió pública va ser el fallit 'Tot o res', que presentava Ares Teixidó i que es va emetre entre el gener i l’abril de l’any passat, com a relleu per a 'El gran dictat'.

'Atrapa’m si pots' rebrà sis concursants cada cap de setmana (seran els mateixos tant dissabte com diumenge) que hauran d’anar superant rondes fins a arribar a la prova final. A la primera fase, cadascun d’ells tindrà 30 segons per contestar tantes preguntes com pugui. Els punts obtinguts entre tots se sumaran a tots els marcadors. A la segona fase es plantejaran sis respostes a cada participant i se li faran cinc preguntes que es poden contestar amb alguna d’aquestes opcions. Per cada encert sumarà punts, i al final de la ronda qui tingui el marcador més baix quedarà eliminat. La resta passaran a la tercera fase del concurs, en què cada participant escollirà un rival, al qual se li formularan tres preguntes. Si les respon correctament sumarà punts i els restarà del marcador de qui l’hagi desafiat i, si no, serà aquest concursant el que obtindrà els punts i l’altre el que els perdrà. Novament, el concursant amb menys punts acumulats haurà d’abandonar el joc.

A continuació, els últims quatre aspirants s’agruparan per parelles, que competiran l’una contra l’altra en una ronda de preguntes amb dues respostes possibles. El primer equip que en respongui cinc correctament passarà a la final. Aquí, els dos concursants tindran l'opció d’endur-se el pot, que s’incrementarà en mil euros cada dia. Per fer-ho, hauran de respondre correctament cinc preguntes sense fallar-ne cap. Si cap dels dos ho aconsegueix, el primer que doni cinc respostes correctes guanyarà un premi de 500 euros.

“La gran virtut del programa és que és senzill i efectiu. La mecànica és molt simple i això permet enganxar-s’hi en qualsevol moment i jugar-hi des de casa”, diu Llucià Ferrer a l’ARA. Segons ell, els concursants “tenen un pes molt important” en el programa, i el fet que hi participin dos dies seguits contribueix a crear complicitats entre ells i ajuda a fer-los més familiars per a l’audiència. De fet, a part de veure’ls jugar, els espectadors també els podran conèixer una mica millor mitjançant petites peces gravades que recolliran fragments del càsting que van haver de superar abans de participar en el programa i en què “explicaran històries i acudits, ballaran o cantaran”, segons TV3.

“El Llucià de la ràdio”

Per a Ferrer, 'Atrapa’m si pots' suposarà el retorn a TV3 després d’haver format part de la graella dels dos últims estius, amb 'Estranyes parelles' i 'Rols de parella'. “Estic molt il·lusionat, és segurament el projecte de més envergadura que he assumit mai”, diu el presentador, que tenia “moltes ganes de provar un programa de plató”. “Fins ara només havia fet un concurs a Barça TV, 'Minut 111', que van ser 13 programes, i em va quedar el cuquet”, reconeix. Segons ell, els seguidors del programa es retrobaran “el Llucià desenfadat, irònic i ràpid que escoltaven a la ràdio”, en programes com 'El matí i la mare que el va parir', de Ràdio Flaixbac, i 'Fricandó matiner', de RAC105. “He d’estar molt concentrat per seguir el guió, però també hi ha molt espai per a la improvisació, i això em va com l'anell al dit”, afirma.

El format, produït per Mediapro, es va estrenar el 2014 a la televisió pública basca ETB2, i des de llavors s’ha estès pels canals autonòmics de l’Aragó, Madrid i, més recentment, les Illes Balears i el País Valencià. En totes aquestes cadenes el programa s’emet de dilluns a divendres al migdia, i no es pot descartar que a TV3 també s’acabi traslladant a aquesta franja. De fet, aquest és el recorregut que ja va fer en el seu dia 'El gran dictat': després de debutar els vespres dels caps de setmana va saltar als migdies dels dies feiners per acabar convertint-se en el teloner del 'Telenotícies vespre'.