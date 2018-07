TV3 es trasllada a la França ocupada pels nazis

TV3 posa en marxa avui, més tard del que era habitual, una graella d’estiu de circumstàncies. El director de la cadena, Vicent Sanchis, ja va advertir fa unes setmanes des del Parlament que la situació econòmica de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) impediria configurar una programació “competitiva” per a l’agost, i que l’estiu es passaria amb “molt poca cosa”. Les finances dels mitjans públics van rebre un moment de respir a principis de juny, quan el Govern va aprovar una aportació extraordinària de 20,4 milions d’euros, però aquests recursos es destinaran principalment a dotar de continguts la graella de la temporada vinent, entre altres motius perquè van arribar massa tard perquè es poguessin aprofitar per produir res de cara a l’època estival. La graella que s’estrena avui, doncs, contrasta amb la de l’estiu passat, que incloïa diversos formats nous per al prime time i una versió estiuenca d’ Els matins.

Durant les pròximes cinc setmanes, la franja matinal de TV3 s’omplirà de redifusions. Fins a les 10.15 es farà un seguiment de l’actualitat de la mà del 3/24, però a partir d’aquella hora s’emetran dos capítols de GR Pirineus, el programa presentat per Marc de las Heras que proposa rutes a peu per descobrir la Catalunya rural. A les 11.25 arribarà el torn de Gent de món, un docushow de viatges que va constar de dues temporades, els estius del 2015 i 2016, i a les 12.25 hi haurà un APM? Extra. Els continguts nous començaran a les 13.05: igual que l’any passat, el Cuines es trasllada abans del Telenotícies, però en aquesta ocasió Marc Ribas disposarà de gairebé una hora cada dia, durant la qual proposarà un menú estiuenc complet, amb dos plats i postres.

Després de l’informatiu començarà un bloc dedicat a la ficció que s’obrirà amb la sèrie Un poble francès, una producció de la cadena France 3 ambientada en una petita població d’una zona muntanyosa de l’oest de França durant l’ocupació nazi. La ficció, que consta de set temporades emeses entre el 2009 i el 2017, mostra com evoluciona la vida en aquest poble des del juny del 1940, coincidint amb l’arribada dels soldats alemanys, fins a finals del 1945, quan els veïns miren de recuperar la normalitat un cop acabada la Segona Guerra Mundial. Cada tarda se n’emetran dos episodis, a partir de les 15.40. Aquesta sèrie anirà seguida, a partir de les 17.35, de Julie Lescaut, una altra producció francesa però que ja era coneguda pels espectadors de TV3. La tercera proposta de ficció per a la franja de tarda serà la sitcom L’un per l’altre, protagonitzada per Jordi Sánchez i Mònica Glaenzel i emesa originàriament a TV3 entre el 2003 i el 2005. Se n’emetran dos capítols cada dia, a partir de les 19.20.

Per omplir la mitja hora prèvia al Telenotícies vespre s’oferirà TV3xUntub, un programa que recupera alguns dels millors moments de la temporada de la cadena en capítols de 25 minuts. Cadascun dels episodis estarà protagonitzat per un dels presentadors de la casa que, a més d’explicar la seva història personal i professional, seleccionaran les seves imatges preferides d’aquesta temporada.

Poques novetats al ‘prime time’

Pel que fa a la franja nocturna, l’oferta serà molt similar a la de les últimes setmanes. Els dilluns continuaran sobre rodes, primer amb Matriculats (encara queden quatre capítols per tancar la temporada) i després amb les entrevistes d’Al cotxe!.Durant aquestes setmanes, però, els convidats d’Eloi Vila no seran personatges famosos, sinó persones anònimes. Els dimarts es manté en antena el Sense ficció (amb redifusions d’alguns documentals ja emesos), seguit de Valor afegit, i els dimecres serà el torn de l’edició estiuenca de Joc de cartes, que s’emetrà just a continuació del Telenotícies.

Aquest dijous encara s’emetrà l’últim resum de la temporada de Polònia, que anirà seguit de Rols de parella. A partir de la setmana vinent, però, el nou programa de Llucià Ferrer s’avançarà fins a les 21.55 i cedirà la segona part de la franja a Antonio Díaz, que reapareix a la televisió pública amb nous capítols del seu programa de màgia Res és impossible, que ja va formar part de la graella de l’estiu passat. I els divendres la secció No te la fotis del Zona zàping es converteix en un programa independent, que precedirà La gran pel·lícula. El cinema també serà protagonista de les nits de dissabte, que en absència del Preguntes freqüents s’ompliran amb un cicle de films de James Bond, dos cada setmana.

Finalment, els diumenges hi haurà reemissions del 30 minuts i una novetat, l’estrena de Mai neva a Ciutat, una comèdia general d’IB3 de sis capítols de la qual s’emetran dos episodis cada setmana (fins al 19 d’agost).

Aquesta graella estarà esquitxada pel futbol, tot i que menys que altres anys: per motius econòmics, TV3 no podrà emetre la pretemporada del Barça, però sí que oferirà alguns partits de l’Espanyol i del Girona. També està previst que la setmana del 17 d’agost s’emetin continguts informatius especials per commemorar el primer aniversari dels atemptats de Barcelona i Cambrils.

La nova temporada regular de TV3 arrencarà el 3 de setembre, però el 27 d’agost ja es començaran a activar els engranatges amb l’estrena de la sèrie La catedral del mar.