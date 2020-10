Un programa de TVE analitzarà l'ADN de Colom per determinar-ne la procedència

L'exhumació de les restes de Cristòfor Colom, l'any 2003, servirà de base per a un programa de RTVE en el qual s'analitzarà l'ADN del navegant. Produïda per la productora Story i amb l'ajut de la Universitat de Granada, es vol que aquesta minisèrie documental arribi a les pantalles el 12 d'octubre del 2021 i serveixi per aclarir d'una vegada per totes quin és l'origen del considerat descobridor d'Amèrica.

La investigació està liderada pel catedràtic José Antonio Lorente, que va començar la seva investigació fa prop de dues dècades, amb les troballes fetes a la catedral de Sevilla. El programa, justament, recollirà en càmera el tram final de la recerca, que va estar aturada molts anys a l'espera de desenvolupar una tecnologia més precisa, com la que hi ha actualment. Experts de Portugal i Itàlia visitaran Espanya per analitzar l'ADN recuperat i durant els primers mesos del 2021 provaran de determinar quina era la procedència de Colom. La hipòtesi més estesa és que el mariner provenia de Gènova, però en els últims anys han proliferat les teories documentades que el situen en una vintena de llocs diversos, des de Catalunya fins a Polònia, passant per Croàcia, Anglaterra i Mallorca.