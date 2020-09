TVE Catalunya marca perfil duplicant les hores en català a la nova temporada

Era una de les promeses de Rosa María Mateo, administradora única provisional de RTVE, des que va assumir el càrrec a la corporació. I per fi s'ha fet realitat, tot i que ha trigat una mica més del que s'esperava. La programació de TVE Catalunya, que començarà aquest dijous, duplicarà les hores de català. Així, l'ens públic passarà d'oferir 24 hores setmanals de català a 48, distribuïdes entre els diferents canals de la corporació. Durant la presentació de la temporada, Mateo ha recordat que la intenció era quadruplicar les hores en català en dos anys.

"TVE no és rica, sempre anem curts de diners, però ens vam entestar què això tirés endavant", ha explicat Mateo, que ha reconegut que l'augment d'hores de català ha hagut d'esperar més del que es preveia perquè en un principi s'havien fixat aquest objectiu per al principi del 2020. L'administradora única provisional ha volgut fer una picada d'ullet als presentadors dels nous programes de la graella saludant-los en català amb la frase: "Passeu, passeu, no tingueu por, aquesta casa és casa vostra".

L'objectiu de la direcció de RTVE, amb el cap d'informació i actualitat, Enric Hernández, al capdavant, és convertir TVE Catalunya en una alternativa a TV3, i això passa per donar més presència al català. "Arrenquem la temporada amb humilitat però també amb ambició. Volem millorar la nostra presència a Catalunya, satisfer les necessitats de tots els catalans i ser la televisió de tothom", ha explicat Hernández, que ha remarcat que la intenció "no és plantar cara a ningú".

Programació social i informativa

La nova graella de TVE Catalunya tindrà com a pilar fonamental la informació amb algunes cares conegudes. L'encarregat de donar el tret de sortida al dia serà Cafè d'idees, la reconversió televisiva del fins ara espai radiofònic de Gemma Nierga. En aquesta temporada el programa, que arrencarà el 21 de setembre, s'emetrà simultàniament a través de Ràdio 4 i La 2 de les 8.00 a les 10.00. Durant aquestes dues hores, Nierga continuarà entrevistant polítics, però també incorporarà continguts d'oci. "Hi haurà una part de magazín, perquè és el que he fet tota la vida i perquè m'hi sento més còmoda", ha confessat la periodista. Entre els col·laboradors d'aquesta última part del programa hi haurà Queco Novell, Gemma Herrero, Víctor Amela, Pep Prieto i el crític de cinema Jaume Figueras, que ha escrit amb Nierga el llibre El cine que ens va obrir els ulls.

Un altre nom destacat de la temporada és Xavier Sardà, que juntament amb Ana Boadas comandarà Obrim fil, que s'emetrà el dijous a les 23.30 hores des d'aquesta mateixa setmana. L'espai de debat analitzarà l'actualitat a través d'analistes i experts. Sardà ha explicat que el caràcter informatiu d'aquest nou projecte –que assegura que ha acceptat per amistat amb la direcció de la casa– l'obligarà a "aprendre a servir" al programa.

També s'emmarca en el gènere informatiu La Metro, un programa centrat en històries que tenen lloc a la regió metropolitana de Barcelona, és a dir, la ciutat i les set comarques que l'envolten. Presentat i dirigit per Quim Barnola, l'espai buscarà ser "una mirada amb calma i serenitat per reflexionar, posar el fre de mà i agafar distància". S'emetrà de dilluns a divendres a les 14.35 a través de La 2. Una altra de les novetats de TVE Catalunya serà En línia, un programa sobre transformació social i digital presentat per Jèssica del Moral.

Pel que fa als telenotícies, Núria Ramírez serà la presentadora de L'informatiu de migdia, que s'emetrà de dilluns a divendres a les 13.55 i a les 15.55 a través de La 1 i a les 14.15 a La 2. De moment, els informatius continuaran mantenint la durada reduïda de menys d'un quart d'hora, una decisió molt criticada pels treballadors de la cadena. Oriol Nolis serà el conductor de l'edició del cap de setmana, que es podrà veure a les 14.00 hores a La 1.

En l'àmbit de l'entreteniment, la cadena ha anunciat l'estrena de la docusèrie de divulgació Perduts en el temps, presentada per Bruno Oro i que es podrà veure cada dimarts. A cada episodi, Oro visitarà algun racó abandonat de Catalunya, una ruta que inclourà, per exemple, una mina i una ciutat de vacances de l'època franquista. També amb la diversió com a motor arriba 20vint, un programa de monòlegs presentat per Toni Mata. Alguns dels humoristes que passaran pel plató són Santi Millán, Mònica Pérez i Txabi Franquesa.

Els esports també seran presents a la nova graella de TVE Catalunya amb Desmarcats que, com Cafè d'idees, també s'emetrà simultàniament a través de La 2 i Ràdio 4. De dilluns a divendres, a partir de les 14.55, Albert Font ens acostarà l'actualitat esportiva des d'un altre punt de vista.

Com a part de l'augment d'hores de català, la corporació espanyola ha explicat que a partir d'aquesta temporada Grandes documentales, el contenidor de documentals de natura, s'emetrà en dual, és a dir, es podrà escollir l'àudio en castellà o en català.